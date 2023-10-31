Загальний держборг у вересні зменшився — Finance.ua

Загальний держборг у вересні зменшився Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Загальний держборг у вересні зменшився

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у вересні порівняно з попереднім місяцем зменшився на 0,23%, або на 0,31 млрд доларів, до 133,62 млрд доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець вересня становив 4 886,13 млрд гривень, або 133,62 млрд доларів, проти 4 897,56 млрд гривень, або 133,93 млрд доларів, місяцем раніше.

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Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 560,43 млрд гривень (124,71 млрд доларів) проти 4 555,69 млрд гривень (124,58 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 84,31 млрд доларів до 84,21 млрд доларів.

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Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 472,64 млрд гривень до 1 481,03 млрд гривень (у доларовому еквіваленті збільшився з 40,27 млрд доларів до 40,50 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 325,70 млрд гривень, або 8,91 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році загальний держборг збільшився на 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів;

у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів;

у 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.

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