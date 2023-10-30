Уряд затвердив нову стратегію управління держборгом — Finance.ua

Уряд затвердив нову стратегію управління держборгом Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Уряд затвердив нову стратегію управління держборгом

Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024−2026 роки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 27 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що ухвалений документ визначає цілі, завдання та заходи з управління державним боргом на середньострокову перспективу.

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Водночас визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну N1291 від 9 грудня 2021 року «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2021−2024 роки».

Довідка Finance.ua:

США можуть надати Україні до $150 млн додаткової військової допомоги в пакеті;

транш від ЄС збільшив у серпні держборг України на 37 млрд грн;



загальна сума державного та гарантованого державою боргу в серпні 2023 року зросла на $1,01 млрд — до $133,93 млрд в доларову еквіваленті. Це зростання на 0,76% за місяць та на 20,17% з початку 2023 року

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