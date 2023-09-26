Державний борг України зріс до $134 млрд — Finance.ua

Державний борг України зріс до $134 млрд Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Державний борг України зріс до $134 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в серпні 2023 року зросла на $1,01 млрд — до $133,93 млрд в доларову еквіваленті. Це зростання на 0,76% за місяць та на 20,17% з початку 2023 року.

Про це повідомляє FinClub із посиланням на дані Мінфіну.

Найбільше у серпні зріс державний борг (+$0,95 млрд), тоді як гарантований — лише на $0,06 млрд.

Майже все зростання (+$0,89 млрд) прийшлося на державний зовнішній борг.

Найбільшу суму — $1,35 млрд — Україна отримала від ЄС у вигляді чергового кредитного траншу макрофінансової допомоги,. Але погашала борги перед іншими кредиторами, зокрема борг перед МВФ зменшився на $0,1 млрд, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку — на $0,09 млрд, перед Канадою — на $0,08 млрд.

Внутрішній борг зріс в серпні лише на $0,05 млрд в доларову еквіваленті.

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В гривневому еквіваленті державний борг у серпні зріс на 36,96 млрд грн — до 4897,56 млрд грн. Зокрема внутрішній борг зріс на 1,88 млрд грн.

Заборгованість за 3-річними і 2-річними ОВДП зросла на 19,99 млрд грн і 4,94 млрд грн відповідно, а портфель 10-річних і 6-місячних ОВДП скоротився на 20,12 млрд грн і 2,34 млрд грн відповідно. Портфелі ОВДП інших строків обігу змінилися менш суттєво.

У структурі запозичень зовнішній держборг займає 68,5% (до війни 60,9%), борг у валюті (зовнішній держборг та внутрішній держборг у формі валютних ОВДП) — 71,2% (65,1%). З початку війни зовнішній держборг збільшився на 61,3% (+$34,9 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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