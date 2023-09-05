Держборг Укараїни в серпні встановив новий історичний рекород — Finance.ua

Держборг Укараїни в серпні встановив новий історичний рекород Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Держборг Укараїни в серпні встановив новий історичний рекород

Загальний державний борг України за підсумком серпня зріс на 3,1% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому еквіваленті - на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.

Про це свідчать дані на сайті Мінфінансів.

Зазначається, що прямий держборг збільшився на 3,3% - до $123,63 млрд, або до 4,52 трлн грн, і склав 93% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Зовнішній прямий борг у серпні зріс на 4,4%, або $3,52 млрд, — до $83,41 млрд, тоді як внутрішній прямий — на 1,1%, або 15,8 млрд грн, до 1,47 трлн грн (еквівалент $40,22 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України в серпні 2023 року збільшився на 4,1%, або на $3,58 млрд, — до $90,77 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 1%, або на 15,2 млрд грн, до 1,54 трлн грн.

Внаслідок цього частка сукупного зовнішнього держборгу зросла до 68,3%.

Частка зобов’язань у євро на кінець серпня зросла до 28,36%, в американських доларах — до 26,66%, тоді як у гривні знизилася до 28,87%, у СПЗ — до 12,89%, у канадських доларах — до 2,48%, а в єні та британських фунтах залишилася на рівні 0,72% та 0,02% відповідно.

Відомство також уточнило, що 64,86% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 12,89% прив’язано до ставки МВФ, 7,85% - до SOFR, 3,88% - до EURIBOR, 0,72% - до TORF.

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