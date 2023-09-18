Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте держборг України у 2024 році — Finance.ua

Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте держборг України у 2024 році Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Перевищить 100% від ВВП: стало відомо, наскільки зросте держборг України у 2024 році

Прогнозний обсяг держаборгу України у 2024 році складе більш ніж 8,18 трильйони гривень або 104,6% від валового внутрішнього продукту.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на наступний рік, який Кабінет міністрів подав на розгляд до парламенту. При цьому в уряді зазначають, що, враховуючи структуру державних запозичень у 2023 році та прогнозних запозичень у 2024 році, на кінець 2024 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 20% від обсягу державного боргу, а частка державного зовнішнього боргу 80% відповідно.

Також розробники документу вказують на те, що у 2024 році Україна має виплатити 606,47 млрд грн на погашення держборгу. З цієї суми 184,9 млрд — це погашення державного зовнішнього боргу, а ще 421,57 млрд — погашення державного внутрішнього боргу.

Крім цього, у наступному році держава має сплатити 422 млрд грн у вигляді платежів з обслуговування державного боргу. З них 254,4 млрд — обслуговування державного внутрішнього боргу, а 167,6 млрд — обслуговування державного зовнішнього боргу.

Ще 12,3 млрд грн у 2024 році Україна має сплатити по кредитах, залучених під державні гарантії.

УНІАН За матеріалами:

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