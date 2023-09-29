Мінфін назвав причини збільшення державного боргу — Finance.ua

Мінфін назвав причини збільшення державного боргу Сьогодні 08:02 — Казна та Політика

Мінфін назвав причини збільшення державного боргу

Транш від ЄС збільшив у серпні держборг України на 37 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Розмір боргу

«Протягом серпня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,01 млрд дол. США», — сказано в повідомленні.

Станом на 31 серпня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 897,56 млрд грн або 133,93 млрд дол. США, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 3 353,48 млрд грн (68,47% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 91,70 млрд дол. США;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 544,08 млрд грн (31,53%) або 42,22 млрд дол. США.

Причина збільшення боргу

«Збільшення суми державного боргу в серпні відбувалося в основному за рахунок того, що до держбюджету надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС», — пояснюють у Мінфіні.

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В розрізі кредиторів України левову частку державного та гарантованого боргу становлять позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав (45,23%), далі йдуть запозичення на внутрішньому ринку через продаж державних цінних паперів (30,21%), заборгованість за випущеними цінними паперами на зовнішньому ринку (18,1%) та інші кредитори (6,46%).

Валютна структура боргу

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу, то 1293,91 млрд грн (26,42%) були в доларах США, 1 428,58 млрд грн (29,17%) — в євро, 1 407,98 млрд грн (28,75%) — в гривні, 767,09 млрд грн (15,67%) — в інших валютах, зокрема у спеціальних правах запозичень (СПЗ), фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах.

З початку року вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 0,71 відсоткових пункти — до 6,97%.

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Зокрема окремо вартість державного боргу зменшилася на 0,92 відсоткових пункти — до 6,95% (внутрішній — 13,89%, зовнішній — 3,32%). А вартість гарантованого боргу зросла на 1,31 відсоткових пункти — до 7,18%.

При цьому збільшився з початку року середній термін до погашення державного та гарантованого боргу України на майже 11 місяців — до 9,35 років.

Інфографіка: Мінфін

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