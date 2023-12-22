Країни Великої сімки погодили відтермінування виплати Україною держборгу до 2027 року — Finance.ua

Країни Великої сімки погодили відтермінування виплати Україною держборгу до 2027 року Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Країни Великої сімки погодили відтермінування виплати Україною держборгу до 2027 року

Група офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом 21 грудня підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

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Це дозволить продовжити до кінця березня 2027 року дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року.

Такі умови відповідають завершенню поточної EFF програми МВФ,

Підписантами виступили представники урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії.

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«Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов’язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України», — зазначив Марченко.

У Мінфіні підкреслили, що група офіційних кредиторів відзначила роботу Уряду України у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, у тому числі у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни.

Нагадаємо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2,03%, або на 2,72 млрд доларів, до рекордних 136,35 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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