МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу — Finance.ua

МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу
Мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року.
Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомляється на прес-конференції МВФ.
«Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір», — сказав він.
Як зазначив глава місії, очікується, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.
«Таким чином, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року», — додав Грей.
Реструктуризація боргу
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) заявила про плани провести ще одну реструктуризацію зовнішнього боргу до середини 2024 року.
Як зазначається у документі, кредитори Паризького клубу зобов’язалися провести двоетапний процес, що включає продовження мораторію на виплати за боргами на весь термін Програми з МВФ (до 2027 року). Україна добиватиметься реструктуризації боргу інших кредиторів на цих самих умовах.
У вересні 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про порозуміння про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни росії проти України.
Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.
У березні 2023 року Група кредиторів України із країн G7 та членів Паризького клубу (Група кредиторів, GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.
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