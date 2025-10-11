ТОП-5 найпоширеніших міфів про заощадження Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

ТОП-5 найпоширеніших міфів про заощадження

Зазвичай фінансові міфи заважають відкладати кошти. Серед найпоширеніших упереджень — зберігати гроші вдома безпечніше, ніж у банку, або що заощаджувати можна лише при високому доході.

Фахівці «Фінкульту» розповідають про найпоширеніші помилки вкладників.

Міф 1. Накопичити кошти можливо лише за високих заробітків

Зазначається, що насправді важлива регулярність, а не розмір суми. Навіть 5% від доходу, відкладені систематично, допоможуть з часом створити фінансову подушку.

Міф 2. Тримати гроші вдома безпечніше, ніж у банку

Зберігаючи готівку вдома ви ризикуєте втратити її у разі крадіжки, пожежі чи інфляції.

Фахівці наголошують, Фонд гарантування вкладів захищає банківські депозити та поточні рахунки у банках-учасниках.

Під час воєнного стану вкладникам повертають повну суму з відсотками. Після завершення тримісячного періоду з дня скасування воєнного стану гарантована сума становитиме 600 тис. грн.

Міф 3. Довідку про систему гарантування вкладів можна не читати

Довідка — ключовий документ, що пояснює умови гарантування вкладів, граничний розмір відшкодування, порядок здійснення виплат та валюту відшкодування у разі банкрутства банку.

Ознайомлення з нею дозволяє вкладнику мінімізувати ризики.

Міф 4. Усі банківські договори однакові

Багато вкладників підписують договори, не звертаючи увагу на умови.

Варто перевіряти: умови пролонгації вкладу, комісії за обслуговування чи зняття, порядок нарахування та виплати відсотків, умови дострокового розірвання та наявність довідки про гарантування вкладів.

Міф 5. Достатньо одного способу заощадження

Ефективна стратегія передбачає диверсифікацію: частина коштів на депозиті, частина — у «швидкому доступі», частина — у довгострокових інструментах. Це знижує ризики, і гроші працюють ефективніше.

Нагадаємо, фінансова подушка безпеки — це запас коштів, який дозволяє «триматися на плаву» у разі втрати роботи чи будь-яких форс-мажорних обставинах. Раніше Finance.ua розповідав , що треба знати про власний «антикризовий фонд».

