Скільки українців збираються залишитися в Фінляндії після війни — опитування
Частка українців, які планують залишитися у Фінляндії, зростає. Лише 6% українців заявили, що планують повернутися на батьківщину після закінчення війни.
Про це йдеться в дослідженні, проведеним на замовлення Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, пише фінське видання yle.fi.
- 66% респондентів збираються залишитися у Фінляндії
- 26% — ще не прийняли рішення щодо повернення.
Влітку 2022 року про наміри залишитися у Фінляндії заявляли 27% учасників аналогічного дослідження, а восени 2023 року — вже 51%.
Володіння мовою
Згідно з результатами дослідження, частка українців, які вільно володіють фінською та англійською мовами, зростає з кожним роком.
38% респондентів повідомили про можливість працювати або навчатися фінською мовою, порівняно з 0% у 2022 році та 12% у 2023.
Близько 34% тих, хто вільно володіє фінською, були працевлаштовані, і лише 19% повідомляють, що їхнє знання фінської, шведської або англійської мов були для цього недостатніми.
З усіх респондентів 67% активно шукали роботу, однак лише 30% знайшли її.
Для 33% респондентів, які не подали заявку на роботу, найпоширенішими причинами відмови від подання заявки, про які вони самі повідомили, були погані мовні навички (72%) та погана ситуація з працевлаштуванням (25%), — йдеться у пресрелізі Міністерства внутрішніх справ.
Постійний дозвіл на проживання
48% опитаних повідомили що мають у планах подати заяву на отримання дозволу на проживання у Фінляндії на підставі роботи, навчання або сімейних зв’язків після закінчення тимчасового захисту. 14% респондентів заявили, що планують продовжувати проживання у Фінляндії з уже наданим дозволом на проживання.
На цей час фінське законодавство дозволяє українцям з тимчасовим захистом, що є візою типу B, паралельно отримати дозвіл на проживання типу A без втрати тимчасового захисту.
Пошук роботи або місця навчання є обов’язковою умовою для отримання посвідки на проживання та перебування у Фінляндії, оскільки в ЄС не планується жодних нових типів дозволів, спеціально призначених для українців, нагадують автори дослідження.
У дослідженні, що проводилося шляхом онлайн-опитування влітку 2025 року, взяли участь 2085 українців, що живуть у Фінляндії, серед яких 63% - зі сходу країни.
За оцінками, наразі у Фінляндії тимчасовий захист отримують близько 48 тисяч українців.
