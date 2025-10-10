Нові правила перетину кордону: де система буде запущена у Польщі Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

12 жовтня у Європі буде запущено нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System). Ця автоматизована ІТ-система реєструватиме громадян третіх країн, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони європейських країн — учасниць системи.

Про це пише inpoland.net.pl

Де система буде в Польщі

У Польщі система EES буде запущена спочатку на автомобільному прикордонному переході Медика-Шегині та на залізничному переїзді Перемишль-Мостиська.

Система буде запроваджена у 29 країнах Європи

Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Нідерланди, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Польща, Португалія, Чехія, Румунія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Італія, Латвія.

Система EES реєструватиме громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду). Дані мандрівників будуть зареєстровані в EES незалежно від того, чи потрібна їм віза, чи вони подорожують в межах безвізу.

В системі міститиметься наступна інформація:

персональні дані, зазначені в проїзному документі, включаючи ім’я, дату народження та громадянство;

дата та місце кожного в’їзду та виїзду з 29 європейських країн, що використовують EES;

біометричні дані, включаючи зображення обличчя та/або відбитки пальців;

інформація про будь-яку відмову у в’їзді, якщо така була.

Європейські країни, які використовують систему EES, можуть запровадити національні програми спрощення перетину кордонів для громадян країн, що не входять до ЄС, але часто подорожують до Європи. Ці програми можуть застосовуватися до однієї або кількох європейських країн.

Збір даних

29 європейських країн, які використовують EES, поступово впроваджуватимуть систему на своїх зовнішніх кордонах протягом шести місяців. Протягом цього періоду збір даних про подорожуючих може не відбуватися одразу на всіх пунктах пропуску через кордон.

Як розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, на кордоні з Польщею взагалі не відмічається, щоб це якось впливало на збільшення часу під час оформлення громадян по той бік кордону. Українські прикордонники бачать потік людей, який іде з України в польський бік.

«Польща вже почала тестувати цю систему. Але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги, напевно, не зовсім вірно. Але передбачає трошки більше часу на оформлення кожної людини. Але, знову ж таки, тут мова йде в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити», — розповів речник ДПСУ.

Довідка Finance.ua:

система EES — частина масштабного пакету «Smart Borders», який передбачає цифровізацію прикордонного контролю;

до пакету також входять Європейська система авторизації подорожей (ETIAS) і розширене використання автоматизованих пунктів контролю.

