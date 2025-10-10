Нові правила вʼїзду до ЄС з 12 жовтня: як вплинуть на черги на кордоні Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Нові правила вʼїзду до ЄС з 12 жовтня: як вплинуть на черги на кордоні

ЄС з 12 жовтня змінює правила перетину кордону. До процедури, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, мають доєднатися всі країни ЄС. Через це може знадобитись більше часу на оформлення кожної людини.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, пише УНІАН.

Читайте також Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону Євросоюзу, які стосуватимуться й українців

Євросоюз вже давно веде мову про уніфікацію бази даних, яка б об’єднувала інформацію з усіх країн Шенгенської зони.

«Це направлено, в першу чергу, на громадян третіх країн, які в’їжджають до країн Європи. Власне це стосуватиметься і громадян України», — сказав Демченко.

Він зазначив, що в цю базу даних має увійти інформація про паспортні дані і про перетин кордону як на в’їзд, так і на виїзд. Для того, щоб прикордонники різних країн могли користуватися цією інформацією в режимі онлайн.

Читайте також Нові правила перетину кордону для міжнародних перевізників: що треба знати

«Польща вже почала тестувати цю систему. Але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги, напевно, не зовсім вірно. Але передбачає трошки більше часу на оформлення кожної людини. Але, знову ж таки, тут мова йде в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити», — розповів речник ДПСУ.

Черги на кордоні

За його словами, на кордоні з Польщею взагалі не відмічається, щоб це якось впливало на збільшення часу під час оформлення громадян по той бік кордону. Українські прикордонники бачать потік людей, який іде з України в польський бік.

«Власне практично на тому ж рівні, як і раніше, таке оформлення відбувається», — наголосив Демченко.

Він також пригадав, що в серпні поточного року пасажиропотік був досить високий.

«У вересні динаміка пасажиропотоку дещо знизилась. І в жовтні, впродовж цих днів, пасажиропотік також продовжує падати. Тому суттєвих черг на кордоні станом на зараз немає», — розповів речник ДПСУ.

При цьому він зазначив, що «є окремі дні або окремі години, коли більше громадян перетинають кордон на виїзд з України».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.