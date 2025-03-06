Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону Євросоюзу, які стосуватимуться й українців — Finance.ua

Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону Євросоюзу, які стосуватимуться й українців Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону Євросоюзу, які стосуватимуться й українців

Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ затвердила позиційний документ (general approach) щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами Entry/exit system (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Рада ЄС 5 березня досягла спільної позиції щодо нового Регламенту ЄС, який має ввести в силу нову цифрову прикордонну систему Entry/exit system (EES) для реєстрації біометричних даних (відбитки пальців або фото) осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС з метою короткострокового перебування.

«Радий, що під час польського головування в Раді ЄС, яка займається питаннями безпеки, вдалося досягти такого значного прогресу в контролі та захисті наших зовнішніх кордонів. Прийняте рішення є, з одного боку, гнучким, а з іншого — гарантує безпеку міграційних пересувань», — заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Симоняк на пресконференції.

У затвердженому документі немає згадки про чітку дату старту впровадження обов’язкового збору біометричних даних подорожувальників на кордонах ЄС, тим не менш, джерела у Брюсселі стверджують, що це має бути осінь , а точніше жовтень 2025 року.

Єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Брюннер не підтвердив дані щодо старту роботи Entry/exit system у жовтні, чи, принаймні восени, але й не спростував їх.

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«Жовтень — це також осінь, а не весна», — пожартував він.

«Краще поки не говорити про конкретні дати. Але можу сказати, що ми повинні переконатися, що в нас не буде ніяких затримок… Маємо бути швидкими, бо нам важливо знати, завдяки вказаній системі, хто наразі перебуває в Європейському Союзі, з якою метою, на який час і де. Це дійсно важливо, і це те, над чим ми працюємо», — додав Магнус Брюннер.

Своєю чергою, Томаш Симоняк, відповідаючи на питання про наслідки запровадження системи в’їзду-виїзду на польсько-українському кордоні, заявив, що «перебуває в контакті з українськими партнерами».

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«Ситуація на польсько-українському кордоні виглядає наступним чином: кількість людей, які намагаються перетнути кордон в обох напрямках, приблизно однакова. Тому ми не прогнозуємо якихось серйозних специфічних проблем, як технічних, так і щодо чіткого управління на зовнішньому кордоні Європейського Союзу», — розповів польський міністр.

«Часовий горизонт, який був згаданий Комісією, є достатнім для того, щоб ми могли пояснити все нашим українським партнерам. Я не очікую, що це буде критичним моментом», — запевнив Томаш Симоняк.

Варто зауважити, що після затвердження у Раді ЄС, Регламент про Entry/exit system має бути винесеним на обговорення і голосування у Європейському парламенті.

Довідка Finance.ua:

генеральний директорат Європейського Союзу з питань міграції та внутрішніх справ підтвердив, що впровадження Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) буде поступовим, складатиметься з перехідного та пільгового періодів;

як пояснив Генеральний директорат, щойно ETIAS буде запущено, буде шестимісячний перехідний період, протягом якого мандрівники повинні подати заявку на дозвіл на поїздку;

протягом цього перехідного періоду мандрівникам все одно буде дозволено в’їзд до ЄС, навіть якщо вони не подали заявку на отримання дозволу на поїздку ETIAS, за умови, що вони відповідають іншим вимогам щодо в’їзду. Після запуску ETIAS настане перехідний період щонайменше на 6 місяців. Це означає, що для подорожей протягом цього часу мандрівники вже повинні подати заявку на отримання дозволу на поїздку ETIAS, але тим, хто його не має, не буде відмовлено у в’їзді, якщо вони виконають усі інші умови в’їзду.

Європейська правда За матеріалами:

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