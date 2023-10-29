Як українці їздитимуть до країн ЄС у 2024 році: як формити дозвіл ETIAS — Finance.ua
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Як українці їздитимуть до країн ЄС у 2024 році: як формити дозвіл ETIAS

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Як українці їздитимуть до країн ЄС у 2024 році: як формити дозвіл ETIAS
Як українці їздитимуть до країн ЄС у 2024 році: як формити дозвіл ETIAS
Для українців з 2024 року запровадять зміни у правилах перетину кордону з країнами ЄС. Потрібно буде оформити дозвіл ETIAS. В'їзд до ЄС для українців стане платним.
Ідеться про запуск нової автоматизованої системи в'їзду-виїзду до/з ЄС (EES) для Великої Британії та решти 60 країн, що не входять до складу ЄС. Серед них і Україна.
Після активізації нової системи, усі мандрівники самостійно скануватимуть свої паспорти та проїзні документи, коли перетинатимуть зовнішній кордон ЄС. Водночас, це правило не поширюватиметься на законних резидентів або власників довгострокових віз.
Система зареєструє ім'я мандрівника, його біометричні дані, а також дату та місце в'їзду та виїзду. Сканування обличчя та дані відбитків пальців зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років після кожної поїздки.
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Дозвіл ETIAS — це дозвіл на в'їзд до ЄС для громадян країн, із якими діє безвізовий режим. Він прив’язаний до закордонного паспорта людини і діє три роки або ж до спливання терміну дії паспорта. Якщо людина отримує новий закордонний паспорт, то треба буде отримати і новий дозвіл ETIAS.
ETIAS надає дозвіл на в'їзд:
• до усіх країн ЄС, крім Кіпру та Ірландії;
• у чотири країни Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.
З дозволом ETIAS можна в'їжджати на територію вищевказаних країн Європи будь-яку кількість разів. Однак перебувати в ЄС можна загалом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.
Оформити спеціальний дозвіл ETIAS громадяни України зможуть за 7 євро.

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Заявку на отримання дозволу на в'їзд ETIAS необхідно подати до того, як ви придбаєте квиток на транспорт до ЄС, або забронюєте житло. Заявка на ETIAS може розглядатися від 4 до в окремих випадках 30 днів.

Як подати заявку та оформити дозвіл ETIAS

Зауважимо, що зараз заявки на оформлення ETIAS ще не приймаються. З 2024 року для отримання дозволу на в'їзд до ЄС можна буде заповнити анкету на офіційному веб-ресурсі ETIAS або через мобільний додаток ETIAS.
Щоб подати заявку на ETIAS, слід буде мати біометричний закордонний паспорт. Власникам звичайних закордонних паспортів доведеться (як і зараз) отримувати візу.
  • Після того, як заявка на дозвіл ETIAS буде подана, вам надійде електронний лист-підтвердження подавання заявки. Там буде вказаний ваш унікальний номер заявки, який треба буде зберегти для подальшого використання.
  • Після завершення опрацювання заявки, вам надійде ще один електронний лист із повідомленням про результат розгляду.
  • Якщо ви отримаєте дозвіл ETIAS, переконайтеся, що ваші ім'я, номер паспорта та інша інформація є правильними. Адже в разі якоїсь помилки, вам не дозволять перетнути кордон.
  • Якщо заява на дозвіл ETIAS буде відхилена, в електронному листі будуть вказані причини такого рішення. Там буде також інформація, як подати апеляцію, будуть вказані реквізити компетентного органу та відповідний термін для подавання апеляції.

Кому не потрібно оформлювати ETIAS

Перед подорожжю до ЄС оформляти дозвіл ETIAS не потрібно громадянам, які мають оформлену Шенгенську візу та іноземцям, які мають довгострокову візу, видану однією з держав-членів Євросоюзу.
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За матеріалами:
uamedia
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