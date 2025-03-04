В ЄС повідомили деталі щодо впровадження ETIAS — Finance.ua

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В ЄС повідомили деталі щодо впровадження ETIAS

Особисті фінанси
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В ЄС повідомили деталі щодо впровадження ETIAS
В ЄС повідомили деталі щодо впровадження ETIAS
Генеральний директорат Європейського Союзу з питань міграції та внутрішніх справ підтвердив, що впровадження Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) буде поступовим, складатиметься з перехідного та пільгового періодів.
Про це повідомляє Schengen.News.
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Як пояснив Генеральний директорат, щойно ETIAS буде запущено, буде шестимісячний перехідний період, протягом якого мандрівники повинні подати заявку на дозвіл на поїздку.
Проте протягом цього перехідного періоду мандрівникам все одно буде дозволено в’їзд до ЄС, навіть якщо вони не подали заявку на отримання дозволу на поїздку ETIAS, за умови, що вони відповідають іншим вимогам щодо в’їзду.
Після запуску ETIAS настане перехідний період щонайменше на 6 місяців. Це означає, що для подорожей протягом цього часу мандрівники вже повинні подати заявку на отримання дозволу на поїздку ETIAS, але тим, хто його не має, не буде відмовлено у в’їзді, якщо вони виконають усі інші умови в’їзду.
Винятки
Як тільки перехідний період закінчиться, настане пільговий період, протягом якого мандрівники повинні мати дозвіл ETIAS на поїздку, щоб отримати дозвіл на в’їзд до країн-членів ЄС.
Але є виняток. Тим, хто в’їжджає до ЄС вперше під час пільгового періоду після закінчення перехідного періоду, буде дозволено в’їзд без дозволу на поїздку, якщо вони відповідають іншим критеріям в’їзду.
Що стосується інших мандрівників, які не підпадають під цю категорію, їм буде відмовлено у в’їзді до ЄС, якщо вони не матимуть дозволу на поїздку ETIAS під час подорожі до блоку протягом пільгового періоду.
ЄС нагадує мандрівникам, що їм знадобиться ETIAS через кілька місяців після того, як система EES почне діяти
На додаток до пояснення правил протягом перехідного та пільгового періоду, ЄС також нагадав мандрівникам, що дозвіл на поїздку ETIAS їм знадобиться лише через кілька місяців після того, як система в’їзду/виїзду (EES) набуде чинності.
Оскільки дата запуску EES ще не була оголошена після останнього перенесення, вважається, що ETIAS не знадобиться до кінця 2025 або до 2026 року.
«Запуск ETIAS відбудеться через кілька місяців після впровадження системи входу-виїзду (EES», — Генеральний директорат ЄС з питань міграції та внутрішніх справ.

Довідка Finance.ua:

  • Вимоги щодо поїздок ETIAS стосуватимуться всіх іноземних громадян, яким дозволено безвізовий в’їзд до ЄС.
  • Після запровадження ETIAS заявки можна подавати через офіційний веб-сайт ETIAS або мобільний додаток ETIAS. Дозвіл на поїздку ETIAS коштуватиме 7 євро, а документ буде дійсним протягом трьох років

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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