Нові правила перетину кордону для міжнародних перевізників: що треба знати, dpsu.gov.ua

З 10 вересня з 8:00 під час бронювання місця в черзі для перетину кордону для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників потрібно заповнювати дані лише в системі «єЧерга».

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Створювати заявку «18−60» (так званий «Шлях») не потрібно.

Як пояснюють у міністерстві, раніше алгоритм бронювання місця в черзі для військовозобов’язаних водіїв виглядав наступним чином: спочатку заявку до модуля «18−60» («Шляху»), потім реєстрація місця в єЧерзі.

Модуль «18−60» був потрібен для верифікації інформації про військовозобов’язаних водіїв під час перетину кордону. У результаті оновлення системи та спрощення процесів для перевізників, співробітники Державної прикордонної служби будуть верифікувати наявність реєстрації водія в системі єЧерга. Остання у свою чергу відображатиме виключно лише ті дані, що наявні в ЄКІС Укртрансбезпеки. Таким чином буде перевірятись відповідність Постанові Кабміну № 57 у контексті наявності інформації про водіїв в ЄКІС.

Таким чином, єЧерга стане «єдиним вікном» заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту.

Важливо, що перетин кордону для виконання комерційних перевезень буде доступний лише тим водіям, які внесені до електронного кабінету перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС) Укртрансбезпеки.

Саме в ЄКІС Укртрансбезпеки систематизується вся інформація про ліцензованого перевізника. Тож, відповідно зареєструвати в системі єЧерга для перетину кордону можна буде лише тих водіїв, які офіційно внесені до кабінету перевізника.

Наголошуємо, що йдеться не лише про військовозобов’язаних водіїв, а загалом водіїв, що виконують комерційні перевезення. Тобто всі водії повинні бути внесенні до електронного кабінету, навіть якщо вони є виключеними з військового обліку за різними підставами.

Що важливо знати перевізнику

Перевірте актуальний перелік водіїв в електронному кабінеті ЄКІС Укртрансбезпеки. Поставити в єЧергу можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі.

Перевірте паспортні дані водіїв, чи вони такі ж як в закордонному паспорті водія. У разі якщо дані не будуть співпадати — оновіть їх. Важливо, що йдеться саме про закордонний паспорт водія, адже саме за ним оформлюється виїзд за кордон.

Під час реєстрації місця в черзі для водія — перевірте правильність внесення даних. Зверніть увагу також, щоб водій використовував для виїзду саме той закордонний паспорт, який вказаний в єЧерзі та ЄКІС.

Перед звільненням водія перевірте, чи наявна реєстрація цього водія в актуальну чергу. Якщо черга є, то спочатку замініть водія в єЧерзі на іншого. Лише потім проставляйте в кабінеті ЄКІСу дату звільнення водія. Якщо ж ви спочатку внесенете дані про звільнення водія, то черга буде скасована автоматично. Відповідно запис на перетин кордону буде втрачено.

