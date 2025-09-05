єЧергу для автобусів розширили ще на два пункти пропуску з Польщею Сьогодні 21:30

єЧергу для автобусів розширили ще на два пункти пропуску з Польщею

Міністерство розвитку громад та територій України у рамках проєкту єЧерга для перетину кордону продовжує масштабування слотування на пункти пропуску — можливості зареєструватись на конкретний час перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Слотування покликане забезпечити відсутність тривалого очікування в черзі перед пунктом пропуску для пасажирів автобусів та можливості планувати завчасний перетин кордону.

Зокрема, з 9 вересня вказана опція буде поширена на пункти пропуску «Грушів — Будомєж» та «Нижанковичі — Мальховичі». Запис у «слотовану» чергу під назвою «За розкладом» буде відкритий о 12:00 8 вересня. Сам же рух за вказаним записом стартує о 12:00 9 вересня.

Запис на конкретний слот доступний як перевізникам, що виконують регулярні маршрути, так і для нерегулярних рейсів.

Регулярні перевізники зможуть забронювати час відповідно до графіку руху. Нерегулярні рейси можна буде зареєструвати на «вільні» від регуляторів слоти.

«Загалом, слотування буде працювати на 25 пунктах пропуску для автобусів із 29. Ми продовжуємо системно розширювати можливості єЧерги. Слотування — це не просто зручність для перевізників, а й передбачуваність для пасажирів, які більше не витрачають години в чергах перед кордоном. Запуск цієї опції на нових пунктах пропуску з Польщею — ще один крок до того, щоб зробити перетин кордону комфортним і сучасним», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Читайте також єЧерга для вантажівок: затверджено нові правила

Наразі запис на часовий слот запроваджено на всіх пунктах пропуску з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, 10-ти — з Молдовою та 4-х — з Польщею.

Загалом, з часу запровадження єЧерги для автобусів кордон за онлайн-записом перетнули майже 288 тисяч автобусів. Детальніше — за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.