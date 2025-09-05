0 800 307 555
укр
Венесуела переходить на криптовалюту через брак доларів

Криптовалюта
15
Уряд Венесуели поступово дозволяє приватному сектору використовувати прив'язані до долара криптовалюти на валютних біржах. Причина — обмеження США на експорт нафти, які скорочують обсяг доступної іноземної валюти.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Санкції США, які влада Венесуели називає «економічною війною», блокують багато бізнес-операцій. Компанії, що хочуть купувати сировину за кордоном, змушені міняти болівари на долари, отримані від нафтоторгівлі та транзакцій з іноземними картками, які надходять на біржі через центральний банк.

💵 Курс криптовалют до долара

Але прибутки від нафти останнім часом зменшилися. Хоча у серпні Мінфін США дозволив компанії Chevron відновити експорт венесуельської нафти після тримісячної паузи, ліцензія забороняє здійснювати виплати уряду, що зменшує кількість доларів у системі.
У відповідь із червня уряд почав ширше дозволяти використання USDT (Tether) — цифрової валюти, прив'язаної до курсу долара і призначеної для стабільності. Це допомагає економіці працювати навіть під санкціями, зокрема підтримувати виробництво базових продуктів.
«Коли один канал закривається, відкриваються інші», — сказав один із підприємців про використання криптовалюти. Інші джерела вважають, що її застосування буде лише зростати. Державна нафтовидобувна компанія PDVSA ще з минулого року поступово переводить частину операцій у USDT.
Продаж криптовалюти компаніям здійснюють лише кілька банків. Підприємства повинні мати схвалений владою цифровий гаманець і отримують туди еквівалент боліварів. Потім вони можуть або продати криптовалюту, або розрахуватися нею з внутрішніми чи закордонними постачальниками.
За оцінками Ecoanalitica, у липні приватному сектору було продано криптовалют на 119 млн доларів. Водночас Центробанк Венесуели за перші сім місяців року влив у валютний ринок близько 2 млрд доларів — на 14% менше, ніж торік.
За матеріалами:
Економічна Правда
Криптовалюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
