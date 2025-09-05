0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі

Криптовалюта
16
Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі
Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі
Україна посіла перше місце у скоригованому за населенням рейтингу Chainalysis щодо прийняття криптовалют та восьме — у загальному. Це відображає високу інтенсивність використання криптоактивів відносно чисельності населення, йдеться у звіті.
Дослідження охопило 151 країну та враховувало використання різних криптосервісів — від централізованих бірж до DeFi-рішень та інституційної активності.
Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі
Поруч у рейтингу опинилися Молдова та Грузія. Аналітики пояснюють таку динаміку поєднанням «економічної нестабільності, недовіри до традиційних фінансових інституцій та високої технічної грамотності» в регіоні, що стимулює використання криптовалют як засобу збереження вартості та для транскордонних розрахунків.
За загальним індексом Індія посіла перше місце, випередивши інші держави в усіх чотирьох категоріях — «централізована роздрібна послуга», «централізована послуга», «DeFi» та «інституційна діяльність».
Тим часом США стали другими, при цьому показавши високу інституційну активність на тлі запуску спотових біткоїн-ETF та більшої регуляторної визначеності. У трійку також увійшов Пакистан, далі — Вʼєтнам, Бразилія та Нігерія.
Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі
Також варто зазначити, що у 2024 році Україна була шостою у загальному рейтингу за рівнем прийняття криптоактивів, поступившись Індії, Нігерії, Індонезії, США та В’єтнаму.
Роком раніше, у 2023-му, Україна входила у топ-5 держав слідом за Індією, Нігерією, В’єтнамом і США.
Читайте також
Крім того, Азіатсько-Тихоокеанський регіон (APAC) став найдинамічнішим регіоном із ростом ончейн-активності на 69% у річному вираженні. Сукупний обсяг транзакцій зріс із $1,4 трлн до $2,36 трлн, переважно завдяки Індії, Вʼєтнаму та Пакистану.
Латинська Америка додала 63%, а країни на південь від Сахари — 52%, що підтверджує зростання ролі криптовалют у переказах та щоденних платежах.
Північна Америка та Європа залишаються лідерами за абсолютними показниками, з обсягами у $2,2 трлн та $2,6 трлн відповідно. Проте темпи зростання нижчі — 49% та 42%. У країнах Близького Сходу і Північної Африки (MENA) зростання становило лише 33%, хоча й перевищило $0,5 трлн.
Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі
Звіт також підкреслив різке підвищення використання стейблкоїнів. Попри те, що лідерами залишаються USDT та USDC, регулювання в ЄС (MiCA) стимулювало появу ліцензованих євро-стейблкоїнів, таких як EURC, який зріс на 89% у середньому щомісяця. Водночас PYUSD показав стабільне зростання, досягнувши $3,95 млрд місячного обігу.
Нагадаємо, криптовалюта приваблює свободою розрахунків і швидкими переказами. Але разом із цими перевагами існує й інший бік медалі — ризик потрапити на гачок шахраїв. Їхні схеми стають дедалі хитрішими й різноманітнішими, тож варто знати, як вони працюють, аби вчасно розпізнати небезпеку та вберегти власні гроші.
У Нацполіції назвали найпопулярніші схеми шахраїв із криптовалютою та дали поради, як захиститися.
За матеріалами:
incrypted
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems