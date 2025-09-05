Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі Сьогодні 03:16 — Криптовалюта

Україна посіла перше місце у скоригованому за населенням рейтингу Chainalysis щодо прийняття криптовалют та восьме — у загальному. Це відображає високу інтенсивність використання криптоактивів відносно чисельності населення, йдеться у звіті.

Дослідження охопило 151 країну та враховувало використання різних криптосервісів — від централізованих бірж до DeFi-рішень та інституційної активності.

Поруч у рейтингу опинилися Молдова та Грузія. Аналітики пояснюють таку динаміку поєднанням «економічної нестабільності, недовіри до традиційних фінансових інституцій та високої технічної грамотності» в регіоні, що стимулює використання криптовалют як засобу збереження вартості та для транскордонних розрахунків.

За загальним індексом Індія посіла перше місце, випередивши інші держави в усіх чотирьох категоріях — «централізована роздрібна послуга», «централізована послуга», «DeFi» та «інституційна діяльність».

Тим часом США стали другими, при цьому показавши високу інституційну активність на тлі запуску спотових біткоїн-ETF та більшої регуляторної визначеності. У трійку також увійшов Пакистан, далі — Вʼєтнам, Бразилія та Нігерія.

Також варто зазначити, що у 2024 році Україна була шостою у загальному рейтингу за рівнем прийняття криптоактивів, поступившись Індії, Нігерії, Індонезії, США та В’єтнаму.

Роком раніше, у 2023-му, Україна входила у топ-5 держав слідом за Індією, Нігерією, В’єтнамом і США.

Крім того, Азіатсько-Тихоокеанський регіон (APAC) став найдинамічнішим регіоном із ростом ончейн-активності на 69% у річному вираженні. Сукупний обсяг транзакцій зріс із $1,4 трлн до $2,36 трлн, переважно завдяки Індії, Вʼєтнаму та Пакистану.

Латинська Америка додала 63%, а країни на південь від Сахари — 52%, що підтверджує зростання ролі криптовалют у переказах та щоденних платежах.

Північна Америка та Європа залишаються лідерами за абсолютними показниками, з обсягами у $2,2 трлн та $2,6 трлн відповідно. Проте темпи зростання нижчі — 49% та 42%. У країнах Близького Сходу і Північної Африки (MENA) зростання становило лише 33%, хоча й перевищило $0,5 трлн.

Звіт також підкреслив різке підвищення використання стейблкоїнів. Попри те, що лідерами залишаються USDT та USDC, регулювання в ЄС (MiCA) стимулювало появу ліцензованих євро-стейблкоїнів, таких як EURC, який зріс на 89% у середньому щомісяця. Водночас PYUSD показав стабільне зростання, досягнувши $3,95 млрд місячного обігу.

Нагадаємо, криптовалюта приваблює свободою розрахунків і швидкими переказами. Але разом із цими перевагами існує й інший бік медалі — ризик потрапити на гачок шахраїв. Їхні схеми стають дедалі хитрішими й різноманітнішими, тож варто знати, як вони працюють, аби вчасно розпізнати небезпеку та вберегти власні гроші.

У Нацполіції назвали найпопулярніші схеми шахраїв із криптовалютою та дали поради, як захиститися.

