Аналітики назвали фактори, що спричинять зростання біткоїна у вересні — Finance.ua

Аналітики назвали фактори, що спричинять зростання біткоїна у вересні Сьогодні 04:48 — Криптовалюта

Аналітики назвали фактори, що спричинять зростання біткоїна у вересні

Вересень традиційно вважається слабким місяцем для криптовалют, але цього року аналітики бачать кілька причин для потенційного зростання ринку.

У серпні Bitcoin і більшість альткоїнів перебували у фазі корекції, однак ситуація може змінитися.

По-перше, на денних графіках Bitcoin виглядає перепроданим. Історично це часто призводило до відновлення та формування висхідного тренду, коли тиск продавців вичерпувався.

По-друге, американські фондові індекси S&P 500 та Nasdaq перебувають у фазі корекції. Якщо ринки стабілізуються, інвестори можуть знову звернути увагу на ризикові активи, зокрема криптовалюти, які зазвичай реагують на відновлення апетиту до ризику.

Ще одним фактором є очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Це збільшить ліквідність, яка традиційно частково спрямовується в акції, золото та криптовалюти. Додатково розширення грошової маси у США та Китаї може посилити цей ефект.

Водночас Ethereum демонструє відносну силу щодо Bitcoin. Якщо тенденція збережеться, це може стати поштовхом до альткоїн-ралі. Серед інших позитивних сигналів — підготовка Сенату США до розгляду законодавчих ініціатив щодо крипторинку в жовтні та активне накопичення Bitcoin великими інвесторами («китами»), що вважається ознакою впевненості у середньострокових перспективах.

Раніше ми повідомляли, що генеральний директор WhaleWire та фінансовий аналітик Джейкоб Кінг звявив про можливість масштабного обвалу біткоїна.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.