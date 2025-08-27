Аналітик попередив про загрозу обвалу біткоїна — причина — Finance.ua
укр
Аналітик попередив про загрозу обвалу біткоїна — причина

Криптовалюта
38
Біткоїн може зіткнутися з масштабним обвалом, вважає генеральний директор WhaleWire та фінансовий аналітик Джейкоб Кінг.
Він заявив, що майнінг першої криптовалюти став надмірно централізованим, що створює умови для потенційної атаки 51% — вперше з 2014 року.
За його словами, два майнінг-пули наразі контролюють більшість хешрейту мережі.
Кінг також звернув увагу на аномальну активність великих інвесторів. За його словами, з гаманців ETF та великих адрес відбувається масовий вивід біткоїна.
Окрему критику він адресував співзасновнику Strategy Майклу Сейлору. Аналітик стверджує, що той порушив обіцянку не випускати акції компанії нижче за 2,5-кратну вартість чистих активів. За словами Кінга, це призводить до розмиття часток інвесторів і посилює тиск на ринок.
Ще одним ударом по довірі стала заява міністра фінансів США Скотта Бессента. Він прямо сказав, що уряд не планує купувати біткоїн для державних резервів. Попри спробу відкотити слова в соцмережах, аналітик вважає, що наратив про «державний викуп біткоїна» остаточно втратив актуальність.
Зазначимо, відомий критик біткоїна економіст Пітер Шифф попередив, що ціна BTC може впасти щонайменше до $75 000. На його думку, інвесторам краще «продати зараз і купити пізніше», ніж «сидіти та спостерігати, як ринок падає».
За матеріалами:
incrypted
Криптовалюта
