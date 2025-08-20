Аналітики пояснили причину різкого падіння криптовалютного ринку — Finance.ua
укр
Аналітики пояснили причину різкого падіння криптовалютного ринку

Криптовалюта
1
За минулу добу крипторинок зазнав відкату: загальна капіталізація скоротилася до $3,82 трлн. Bitcoin BTC $116,124.00 втратив 1,15% і торгується біля позначки $113 602. Ethereum ETH $4,189.28 теж опинився під тиском продавців, впавши на 1,43% до $4 156, хоча водночас ETH зберігає понад 10% зростання за останній тиждень.
Ключовим фактором зниження стала обережність інвесторів напередодні виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі, який відбудеться 23 серпня. Дані з блокчейну показали, що близько 12 000 BTC було переказано на біржі, що може свідчити про фіксацію прибутку поблизу історичних максимумів. Великі надходження монет на біржі традиційно розглядають як сигнал можливої активності «китів» на продаж.
Альткоїни також повторили загальну тенденцію. XRP XRP $2.89 просів на 3,28% до $2,89, ставши одним із найбільших невдах серед провідних токенів. Solana SOL $181.15 втратила 1,45% і торгується на рівні $180,81, Dogecoin DOGE $0.21 знизився на 1,81% до $0,21.
Найгіршу динаміку серед топ-10 показав Cardano ADA $0.85, який впав майже на 6% до $0,84. Це один із найбільших добових спадів серед великих активів. Stellar XLM $0.40 і Sui SUI $3.49 також подешевшали більш ніж на 1,5% кожен.
На ринку посилюються дискусії, чи вже досяг біткоїн та альткоїни піка свого поточного ралі, чи ж корекція є тимчасовою паузою перед подальшим рухом угору. Відповідь значною мірою залежатиме від сигналів ФРС і поведінки великих інвесторів на найближчих рівнях підтримки.
Криптовалюта
