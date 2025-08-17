ТОП-10 криптовалют липня 2025 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 криптовалют липня 2025

Криптовалюта
28
ТОП-10 криптовалют липня 2025
ТОП-10 криптовалют липня 2025
Капіталізація ринку криптовалют зросла на 13,3% у липні 2025 року. Історичних максимумів досягли Bitcoin та Ethereum.
Про це йдеться в прес-релізі Binance Research.

Курс криптовалют до долара

Крім того, позитивно вплинуло на капіталізацію ринку рекордні припливи до біржового інвестиційного фонду, активізація інституційного попиту, а також посилення регуляторної ясності в США після прийняття закону GENIUS Act.
Зокрема Bitcoin продовжив зростання і досяг ціни у $123 тис.

ТОП-10 криптовалют липня 2025

  • ETH. Найбільше зростання показала криптовалюта Ethereum. Монета зросла на 51%.
  • SUI. Показав зростання на 34,6% та анонс створення корпоративного трежері.
  • ADA. Зростання ADA сталося на тлі підготовки до оновлення Starstream, що має впровадити генерацію ZK‑доказів у браузерах. Їх зростання становить 33,8%.
  • DOGE. Зріс на 30% через підвищений попит на фоні зростання ризик-апетиту серед трейдерів і новин про використання DOGE у корпоративних структурах.
  • BNB. Крипта зросла на 22,1% і досягла нового історичного максимуму $858 завдяки зростанню інституційного інтересу та розвитку екосистеми.
  • TRX. Зріс на 18,8% через лідерство в сегменті USDT та позитивний ефект від прийняття GENIUS Act.
  • SOL. Збільшився в ціні на 18,8%. Все через притік понад $100 млн у новий ETF, хоч наприкінці місяця ринок охолонув через відтермінування рішення SEC щодо Grayscale Solana Trust.
  • BTC. Показав стійке зростання, а саме на 8,9% до нового рекорду завдяки попиту з боку ETF та корпоративних трежері.
  • HYPE. Додала в ціні 7,8% через продовження зростання після червневого піку на фоні лістингів та включення до списку Grayscale.
  • XRP. Показав ріст на початку місяця та падіння наприкінці через великий обсяг продажів з боку «китів».
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems