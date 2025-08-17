ТОП-10 криптовалют липня 2025 — Finance.ua

ТОП-10 криптовалют липня 2025
Капіталізація ринку криптовалют зросла на 13,3% у липні 2025 року. Історичних максимумів досягли Bitcoin та Ethereum.
Про це йдеться в прес-релізі Binance Research.
Курс криптовалют до долара
Крім того, позитивно вплинуло на капіталізацію ринку рекордні припливи до біржового інвестиційного фонду, активізація інституційного попиту, а також посилення регуляторної ясності в США після прийняття закону GENIUS Act.
Зокрема Bitcoin продовжив зростання і досяг ціни у $123 тис.
ТОП-10 криптовалют липня 2025
- ETH. Найбільше зростання показала криптовалюта Ethereum. Монета зросла на 51%.
- SUI. Показав зростання на 34,6% та анонс створення корпоративного трежері.
- ADA. Зростання ADA сталося на тлі підготовки до оновлення Starstream, що має впровадити генерацію ZK‑доказів у браузерах. Їх зростання становить 33,8%.
- DOGE. Зріс на 30% через підвищений попит на фоні зростання ризик-апетиту серед трейдерів і новин про використання DOGE у корпоративних структурах.
- BNB. Крипта зросла на 22,1% і досягла нового історичного максимуму $858 завдяки зростанню інституційного інтересу та розвитку екосистеми.
- TRX. Зріс на 18,8% через лідерство в сегменті USDT та позитивний ефект від прийняття GENIUS Act.
- SOL. Збільшився в ціні на 18,8%. Все через притік понад $100 млн у новий ETF, хоч наприкінці місяця ринок охолонув через відтермінування рішення SEC щодо Grayscale Solana Trust.
- BTC. Показав стійке зростання, а саме на 8,9% до нового рекорду завдяки попиту з боку ETF та корпоративних трежері.
- HYPE. Додала в ціні 7,8% через продовження зростання після червневого піку на фоні лістингів та включення до списку Grayscale.
- XRP. Показав ріст на початку місяця та падіння наприкінці через великий обсяг продажів з боку «китів».
