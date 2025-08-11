Трамп дозволив інвестувати в криптоактиви кошти з пенсійних рахунків — Finance.ua

Трамп дозволив інвестувати в криптоактиви кошти з пенсійних рахунків 11.08.2025, 00:04 — Криптовалюта

Президент США Дональд Трамп підписав указ про включення приватного капіталу, нерухомості та криптоактивів до пенсійних планів 401(k). Це дасть змогу підвищити прибутковість вкладень, підкреслюється в документі.

Новий указ додасть до цього списку також криптоактиви та нерухомість. Документ наказує Міністерству праці переглянути рекомендації щодо альтернативних інвестицій.

При цьому в указі фігурують не тільки плани 401(k), а й інші, зі встановленими внесками (DC). У перспективі це дасть змогу агентам з управління такими накопичувальними рахунками з дозволу клієнта інвестувати його кошти в цифрові активи, об’єкти нерухомості або приватний бізнес.

Документ наказує Міністерству праці, Мінфіну та Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) переглянути норми та положення з метою його реалізації. Остання також має спростити доступ до альтернативних інвестицій для агентів з управління планами.

Згідно зі звітом організації Investment Company Institute, станом на I квартал 2025 року обсяг коштів у пенсійній системі США становив $43,4 трлн. З них $12,2 трлн припадає на плани зі встановленими внесками (DC), з яких $8,7 трлн — на 401(k).

Новий указ Трампа фактично розблокує цю ліквідність для ринку криптоактивів, нерухомості та приватного капіталу. Водночас деякі з цих сегментів належать до списку високоволатильних, що може призвести до появи додаткових ризиків.

«Відкриття сектору 401(k) вартістю $9 трлн для альтернативних активів загалом розумне, але якщо ці активи і сектори є надзвичайно спекулятивними і недостатньо регульованими, це може стати великою помилкою», — заявив у коментарі для The Guardian виконавчий директор Центру глобального бізнесу Баратта при Джорджтаунському університеті Аніл Хурана.

За даними видання, компанія BlackRock, один із лобістів цієї ініціативи, має намір запропонувати власний пенсійний план, що містить інвестиції в приватний капітал і кредитування, вже 2026 року.

Директор з інвестицій у компанії Bitwise Метт Хоуган так прокоментував це рішення:

«Цей указ не про те, що уряд заявляє: „Криптовалюти мають бути включені в пенсійні плани 401(k)“. Йдеться про те, щоб уряд відійшов убік і дозволив людям ухвалювати власні рішення».

Як він, так і інші експерти загалом позитивно оцінили нововведення. Однак вони також сходяться на думці, що зміни не будуть миттєвими.

