Криптовалюта
2
Де купити чи обміняти криптовалюту: ТОП криптобірж та обмінників
Світ криптовалют дає безліч можливостей для взаємодії — від купівлі монет до активної торгівлі чи обміну. Але важливо розуміти, що існують різні інструменти для цих операцій. Криптобіржі та обмінники криптовалют не є синонімами. Це різні платформи, що мають специфічні функції.
  • Криптобіржа ― це онлайн-платформа, що дає можливість купувати цифрові активи, торгувати токенами, отримувати пасивний прибуток від зберігання монет тощо. Тобто це торговий майданчик.
  • Криптообмінник ― це сайт для купівлі криптовалюти. Якщо на біржі можна торгуватися, то платформи цього типу дозволяють лише купувати монети за встановленою ціною.
Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, які криптобіржі та криптообмінниики є найпопулярнішими.

Топ криптобірж

Найбезпечнішими та найнадійнішими є централізовані платформи. Вони приділяють максимум уваги захисту засобів користувачів від шахрайств, тому це чудовий вибір як для початківців, так і досвідчених інвесторів.
Перелік найбезпечніших криптобірж для українців.
1. Weex. Потужна платформа, що дозволяє проводити до 450 тисяч операцій в секунду. Біржа підтримує спотову торгівлю, ф’ючерси з великим плечем, копі-трейдінг та OTC-торгівлю (Over The Counter) для великих обсягів.
Пропонує користувачам 879 монет та 1002 валютні пари. Комісія одна з найнижчих ― 0,1%. Має україномовний інтерфейс, дає можливість легко і швидко пройти верифікацію (процес займає до 30 хвилин), а також дозволяє громадянам нашої країни користуватися усім наявним функціоналом. Також можна виконувати деякі операції напіванонімно. Тобто без проходження верифікації.
2. Binance. Це найвідвідуваніша біржа у світі, яка займає третину усього крипторинку світу. Вона пропонує користувачам широкий функціонал (спотова, маржинальна та ф’ючерсна торгівлі, стейкінг, бівалютні інвестиції). Є 411 монет та 1496 валютних пар.
3. Bybit. Біржа пропонує користувачам спотову торгівлю, ф’ючерси, деривативи та копі-трейдинг; 518 монет та 659 валютних пар. Перевага платформи ― наявність ліцензії для діяльності у 29 країнах Європейської економічної зони (EEA) завдяки отриманій ліцензії MiCAR від австрійського регулятора FMA.
4. Gate.io. Пропонує користувачам 2171 монету та 2660 валютних пар, а також низьку комісію ― від 0 до 0.1%. Чудова платформа для досвідчених трейдерів, але новачкам може бути складно користуватися біржою через її інтерфейс.
5. CoinW. Одна з найнадійніших платформ пропонує користувачам 389 монет та 425 валютних пар. Комісія складає від 0.01% до 0.02%.

Читайте також: Як найвигідніше реєструвати нові акаунти на криптобіржах

Обираючи криптобіржу, звертайте увагу на функціонал та зручність платформи, кількість монет і валютних пар, комісію, безпековий фактор, відгуки користувачів.

Топ обмінників криптовалюти

У перелік увійшли платформи, що дозволяють придбати цифрові активи за гривню (готівкою чи онлайн-переказом) і навпаки.
  • 100btc;
  • ObmenAT24;
  • Swapenco;
  • ObminMe;
  • Dvizh;
  • 365Cash;
  • Quantex;
  • Cashout;
  • PAYEX24;
  • Changeit.
Під час вибору платформи враховуйте обмінний курс, вибір валют та крипти, швидкість проведення операції, репутація та відгуки клієнтів.

Детальніше про використання і правовий статус крипти в Україні читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаІнвестиції
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
