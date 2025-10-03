Де купити чи обміняти криптовалюту: ТОП криптобірж та обмінників Сьогодні 20:04 — Криптовалюта

Світ криптовалют дає безліч можливостей для взаємодії — від купівлі монет до активної торгівлі чи обміну. Але важливо розуміти, що існують різні інструменти для цих операцій. Криптобіржі та обмінники криптовалют не є синонімами. Це різні платформи, що мають специфічні функції.

Криптобіржа ― це онлайн-платформа, що дає можливість купувати цифрові активи, торгувати токенами, отримувати пасивний прибуток від зберігання монет тощо. Тобто це торговий майданчик.

Криптообмінник ― це сайт для купівлі криптовалюти. Якщо на біржі можна торгуватися, то платформи цього типу дозволяють лише купувати монети за встановленою ціною.

Топ криптобірж

Найбезпечнішими та найнадійнішими є централізовані платформи. Вони приділяють максимум уваги захисту засобів користувачів від шахрайств, тому це чудовий вибір як для початківців, так і досвідчених інвесторів.

Перелік найбезпечніших криптобірж для українців.

1. Weex. Потужна платформа, що дозволяє проводити до 450 тисяч операцій в секунду. Біржа підтримує спотову торгівлю, ф’ючерси з великим плечем, копі-трейдінг та OTC-торгівлю (Over The Counter) для великих обсягів.

Пропонує користувачам 879 монет та 1002 валютні пари. Комісія одна з найнижчих ― 0,1%. Має україномовний інтерфейс, дає можливість легко і швидко пройти верифікацію (процес займає до 30 хвилин), а також дозволяє громадянам нашої країни користуватися усім наявним функціоналом. Також можна виконувати деякі операції напіванонімно. Тобто без проходження верифікації.

2. Binance. Це найвідвідуваніша біржа у світі, яка займає третину усього крипторинку світу. Вона пропонує користувачам широкий функціонал (спотова, маржинальна та ф’ючерсна торгівлі, стейкінг, бівалютні інвестиції). Є 411 монет та 1496 валютних пар.

3. Bybit. Біржа пропонує користувачам спотову торгівлю, ф’ючерси, деривативи та копі-трейдинг; 518 монет та 659 валютних пар. Перевага платформи ― наявність ліцензії для діяльності у 29 країнах Європейської економічної зони (EEA) завдяки отриманій ліцензії MiCAR від австрійського регулятора FMA.

4. Gate.io. Пропонує користувачам 2171 монету та 2660 валютних пар, а також низьку комісію ― від 0 до 0.1%. Чудова платформа для досвідчених трейдерів, але новачкам може бути складно користуватися біржою через її інтерфейс.

5. CoinW. Одна з найнадійніших платформ пропонує користувачам 389 монет та 425 валютних пар. Комісія складає від 0.01% до 0.02%.

Обираючи криптобіржу, звертайте увагу на функціонал та зручність платформи, кількість монет і валютних пар, комісію, безпековий фактор, відгуки користувачів.

Топ обмінників криптовалюти

У перелік увійшли платформи, що дозволяють придбати цифрові активи за гривню (готівкою чи онлайн-переказом) і навпаки.

100btc;

ObmenAT24;

Swapenco;

ObminMe;

Dvizh;

365Cash;

Quantex;

Cashout;

PAYEX24;

Changeit.

Під час вибору платформи враховуйте обмінний курс, вибір валют та крипти, швидкість проведення операції, репутація та відгуки клієнтів.

