Як уникнути «невигідних умов» та мінімізувати ризики при купівлі крипти

Україна в переліку лідерів країн світу за обігом криптовалюти. Тож не дивно, що питання купівлі цього виду цифрового активу є досить популярним.

У цьому матеріалі Finance.ua розповідає про те, яким саме чином можна купити криптовалюту за гривню, а також на прикладі криптообмінника показуємо, як це можна зрообити.

Купити криптовалюту за гривню — цілком реально і навіть зручно. Утім, це можливо лише в тому випадку, коли ви обираєте перевірені платформи, звертаєте увагу на всі комісії й умови.

Для більшості користувачів кращим варіантом буде або великий український обмінник з підтримкою банківських карт, або біржа, що підтримує гривню, або P2P-сервіс з гарним рейтингом.

Як уникнути «невигідних умов» та мінімізувати ризики

Перевіряйте курс не лише на сайті, а й в агрегаторах/на кількох обмінниках / біржах одночасно.

Уточнюйте всі комісії: за введення фіата, за обмін (маржа), за виведення, за швидкість (прискорення транзакції).

Обирайте обмінник або продавця з достатнім резервом криптовалюти, інакше можуть бути затримки або вищі надбавки.

Стежте за часами зарахування банківських переказів — інколи банки чи платіжні системи додають свої затримки.

Якщо сума значна — краще розбити на кілька транзакцій та узгодити попередньо з підтримкою сервісу.

Щодо ризиків, то купуючи крипту за гривню, звертайте увагу на наступне:

Коливання курсу — правильні обмінники пишуть умови, як правило курс має бути зафіксований на момент зарахування коштів від клієнту на рахунок обмінника.

— правильні обмінники пишуть умови, як правило курс має бути зафіксований на момент зарахування коштів від клієнту на рахунок обмінника. Шахрайство/недобросовісні продавці — особливо на P2P і в обмінниках із слабким контролем. Перевіряйте рейтинг, відгуки, наявність контактної інформації.

— особливо на P2P і в обмінниках із слабким контролем. Перевіряйте рейтинг, відгуки, наявність контактної інформації. Непрозорі комісії — деякі обмінники закладають маржу у курс, інші мають «приховані» збори (за переказ, за вивід, за швидкість).

— деякі обмінники закладають маржу у курс, інші мають «приховані» збори (за переказ, за вивід, за швидкість). Регуляторні ризики — законодавство в Україні щодо криптовалют ще еволюціонує; важливо, щоб платформа дотримувалася норм (KYC, AML), і щоб користувач розумів податкові зобов’язання.

— законодавство в Україні щодо криптовалют ще еволюціонує; важливо, щоб платформа дотримувалася норм (KYC, AML), і щоб користувач розумів податкові зобов’язання. Безпека гаманців — тримати великі суми краще на гаманцях, де лише ви контролюєте ключі (hardware-wallet / cold wallet), ніж на обмінниках чи біржах, якщо це можливо.

