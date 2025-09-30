0 800 307 555
Як уникнути «невигідних умов» та мінімізувати ризики при купівлі крипти

Криптовалюта
26
Україна в переліку лідерів країн світу за обігом криптовалюти. Тож не дивно, що питання купівлі цього виду цифрового активу є досить популярним.
У цьому матеріалі Finance.ua розповідає про те, яким саме чином можна купити криптовалюту за гривню, а також на прикладі криптообмінника показуємо, як це можна зрообити.
Купити криптовалюту за гривню — цілком реально і навіть зручно. Утім, це можливо лише в тому випадку, коли ви обираєте перевірені платформи, звертаєте увагу на всі комісії й умови.
Для більшості користувачів кращим варіантом буде або великий український обмінник з підтримкою банківських карт, або біржа, що підтримує гривню, або P2P-сервіс з гарним рейтингом.

Як уникнути «невигідних умов» та мінімізувати ризики

  • Перевіряйте курс не лише на сайті, а й в агрегаторах/на кількох обмінниках / біржах одночасно.
  • Уточнюйте всі комісії: за введення фіата, за обмін (маржа), за виведення, за швидкість (прискорення транзакції).
  • Обирайте обмінник або продавця з достатнім резервом криптовалюти, інакше можуть бути затримки або вищі надбавки.
  • Стежте за часами зарахування банківських переказів — інколи банки чи платіжні системи додають свої затримки.
  • Якщо сума значна — краще розбити на кілька транзакцій та узгодити попередньо з підтримкою сервісу.
Щодо ризиків, то купуючи крипту за гривню, звертайте увагу на наступне:
  • Коливання курсу — правильні обмінники пишуть умови, як правило курс має бути зафіксований на момент зарахування коштів від клієнту на рахунок обмінника.
  • Шахрайство/недобросовісні продавці — особливо на P2P і в обмінниках із слабким контролем. Перевіряйте рейтинг, відгуки, наявність контактної інформації.
  • Непрозорі комісії — деякі обмінники закладають маржу у курс, інші мають «приховані» збори (за переказ, за вивід, за швидкість).
  • Регуляторні ризики — законодавство в Україні щодо криптовалют ще еволюціонує; важливо, щоб платформа дотримувалася норм (KYC, AML), і щоб користувач розумів податкові зобов’язання.
  • Безпека гаманців — тримати великі суми краще на гаманцях, де лише ви контролюєте ключі (hardware-wallet / cold wallet), ніж на обмінниках чи біржах, якщо це можливо.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
