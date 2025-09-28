У світі зросла кількість криптомільярдерів Сьогодні 07:04 — Криптовалюта

У світі зросла кількість криптомільярдерів

У світі налічується 36 криптомільярдерів, що на 29% більше у порівнянні з попереднім роком. Кількість криптомільйонерів з капіталом понад $100 млн зросла на 38% і досягла 450 осіб. Загальна кількість криптомільйонерів досягла рекордних 241 700 осіб.

Про це йдеться у звіті компаній New World Wealth і Henley & Partners Crypto Wealth Report 2025.

Що стало драйвером зростання

Різке зростання кількості криптобагачів відбулося на тлі зростання ринку криптовалют до $3,8 трлн.

Як повідомляється, ключовим драйвером стало зростання числа Bitcoin-мільйонерів — їх тепер 145 100, на 70% більше, ніж торік.

Звіт підкреслює зростання інтересу до криптовалют серед покоління Z (народжені не раніше 2010 року), серед них 42% інвестують у цифрові активи.

Найбагатші криптомільярдери

Найбільші статки має засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао — $62,9 млрд.

Є серед криптомільярдерів і уродженці росії. Серед них уродженець Коломни, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін зі статками близько $1,04 млрд, а також творець месенджера Telegram та криптовалюти Ton Павло Дуров.

За даними Bloomberg, статки Дурова в 2025 році досягли $17,1 млрд. Криптовалюти знаходяться на балансі Telegram, і Ton забезпечує половину доходів месенджеру, який повністю належить Дурову.

Станом на середину 2024 року криптоактиви компанії становили $1,3 млрд. Ринкова капіталізація пов’язаної з Telegram криптовалюти Toncoin перевищує $7 млрд.

За словами керівника відділу досліджень New World Wealth Ендрю Амойлса, криптовалюта та золото стають основними альтернативними активами для заможних людей.

«У попередні десятиліття алмази використовувалися для непомітного переміщення капіталу через кордони завдяки невеликому розміру. Їхнє місце зайняли криптовалюта та золото», — зазначив він.

Згідно з індексом сприяння криптовалют Henley & Partners, Сінгапур лідирує за інфраструктурою, інноваціями та регулювання. За ним йдуть Гонконг та США.

До п’ятірки також увійшли Швейцарія та ОАЕ, а до десятки — Мальта, Велика Британія, Канада, Таїланд та Австралія.

