НКЦПФР вважає, що на ринку віртуальних активів має бути один регулятор

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вважає, що Україні потрібен прозорий ринок віртуальних активів, а його регулювання має бути якісним і ефективним незалежно від того, який орган виконуватиме ці функції.

Про це голова Нацкомісії Руслан Магомедов повідомив у коментарі mind.

У законопроєкті № 10225-д про віртуальні активи, який Верховна Рада ухвалила 3 вересня у першому читанні, не визначено, який саме державний орган отримає регулюючі повноваження. Серед основних варіантів — Національний банк України та НКЦПФР.

«Змагання за титул „головного регулятора крипторинку“ може виглядати цікаво ззовні, але для нас це ніколи не було спортивною дисципліною. Якщо профільний комітет ВРУ вважає за доцільне визначити регулятором Національний банк, то зі свого боку ми підтримуємо це рішення та зичимо НБУ наснаги у побудові регуляції, яка сприятиме розвитку ринку віртуальних активів в Україні», — пояснив Магомедов.

За словами голови комісії, НКЦПФР вже виконала свою частину роботи: підготувала законопроєкт, розробила матрицю оподаткування доходів від операцій з криптовалютою та представила модель розподілу ролей між органами влади. Усі ці напрацювання враховували вимоги європейського регламенту MiCA.

«І хоча у першому читанні не всі наші зауваження були враховані, для нас головним залишається створення прозорого, цивілізованого та відповідного до міжнародних стандартів ринку», — вважає Магомедов.

Нагадаємо, на думку голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, регулятором ринку віртуальних активів в Україні на перехідний період доцільніше визначити Національний банк. За його словами, у звичайних умовах регулятором мала б виступати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. «Проте наразі ми не бачимо достатніх результатів її роботи. З огляду на це комітет вважає більш доцільним доручити регулювання новоствореного ринку Національному банку — принаймні на перехідний період. Хотілося б, щоб розвитком цієї сфери займався орган із необхідним досвідом та можливостями», — пояснив Гетманцев.

Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.

Зі свого боку голова НБУ Андрій Пишний прокоментував останні новини з теми законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів. З його слів, ухвалений у першому читанні законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів. Наразі ухвалений документ не є досконалим, проте в НБУ налаштовані доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради України, міжнародними партнерами та учасниками ринку.

