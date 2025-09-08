Криптовалютні аналітики зафіксували $5 мільярдів у біткоїнах, які міг втратити регулятор Німеччини Сьогодні 22:21 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики зафіксували $5 мільярдів у біткоїнах, які міг втратити регулятор Німеччини

Німецька влада могла пропустити близько 45 000 BTC , пов’язаних із сайтом піратських фільмів Movie2K, що еквівалентно майже $5 млрд за актуальним курсом. Про це повідомила аналітична платформа Arkham, яка виявила понад сотню гаманців, пов’язаних із проектом, монети яких не були в обігу з 2019 року.

У січні 2024 року поліція Німеччини вже вилучила майже 50 000 BTC у справі Movie2K. Це була найбільша криптоконфіскація в історії країни. Проте влітку того ж року прокуратура продала їх за середньою ціною $57 900, отримавши $2,8 млрд. Лише через кілька місяців вартість біткоїна перевищила $90 000, а згодом сягнула понад $100 000, через що влада зазнала критики за «передчасний розпродаж».

Читайте також Венесуела переходить на криптовалюту через брак доларів

Arkham стверджує, що новий кластер гаманців із 45 060 BTC не згадувався у звітах німецьких правоохоронців і не був включений у розпродаж 2024 року. На піку серпня 2025-го ця сума оцінювалася у $5,6 млрд, нинішня ж вартість становить близько $4,99 млрд.

Щоб отримати доступ до цих активів, правоохоронцям потрібно довести в суді їхній зв’язок із незаконною діяльністю Movie2K. Навіть після цього вони не зможуть контролювати біткоїни, доки не встановлять, хто володіє більш ніж сотнею виявлених гаманців.

Читайте також Україна стала першою у світі за рівнем криптоактивності: деталі

Таким чином, Німеччина ризикує вдруге втратити мільярди, якщо не зможе юридично підтвердити походження криптовалют і встановити фактичний контроль над виявленими коштами.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.