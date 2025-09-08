0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптовалютні аналітики зафіксували $5 мільярдів у біткоїнах, які міг втратити регулятор Німеччини

Криптовалюта
15
Криптовалютні аналітики зафіксували $5 мільярдів у біткоїнах, які міг втратити регулятор Німеччини
Криптовалютні аналітики зафіксували $5 мільярдів у біткоїнах, які міг втратити регулятор Німеччини
Німецька влада могла пропустити близько 45 000 BTC, пов’язаних із сайтом піратських фільмів Movie2K, що еквівалентно майже $5 млрд за актуальним курсом. Про це повідомила аналітична платформа Arkham, яка виявила понад сотню гаманців, пов’язаних із проектом, монети яких не були в обігу з 2019 року.
Читайте також
У січні 2024 року поліція Німеччини вже вилучила майже 50 000 BTC у справі Movie2K. Це була найбільша криптоконфіскація в історії країни. Проте влітку того ж року прокуратура продала їх за середньою ціною $57 900, отримавши $2,8 млрд. Лише через кілька місяців вартість біткоїна перевищила $90 000, а згодом сягнула понад $100 000, через що влада зазнала критики за «передчасний розпродаж».
Читайте також
Arkham стверджує, що новий кластер гаманців із 45 060 BTC не згадувався у звітах німецьких правоохоронців і не був включений у розпродаж 2024 року. На піку серпня 2025-го ця сума оцінювалася у $5,6 млрд, нинішня ж вартість становить близько $4,99 млрд.
Щоб отримати доступ до цих активів, правоохоронцям потрібно довести в суді їхній зв’язок із незаконною діяльністю Movie2K. Навіть після цього вони не зможуть контролювати біткоїни, доки не встановлять, хто володіє більш ніж сотнею виявлених гаманців.
Читайте також
Таким чином, Німеччина ризикує вдруге втратити мільярди, якщо не зможе юридично підтвердити походження криптовалют і встановити фактичний контроль над виявленими коштами.
За матеріалами:
noworries
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems