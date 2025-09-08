Пишний прокоментував врегулювання обігу віртуальних активів Сьогодні 11:00 — Криптовалюта

Пишний прокоментував врегулювання обігу віртуальних активів

Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував останні новини з теми законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів.

Про це йдеться в його дописі на facebook

З його слів, ухвалений у першому читанні законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів.

Тільки за перше півріччя 2025 року оборот компаній у сфері віртуальних активів, що діють на території України, становив близько 7 млрд дол. США (за попередніми оцінками світових експертів).

Наразі ухвалений документ не є досконалим, проте ми налаштовані доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради України, міжнародними партнерами, учасниками ринку.

Читайте також Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15 мільярдів щорічно

«Ми маємо чітке розуміння своїх функцій та „червоних ліній“, за які вихід неможливий. Насамперед це стосуєтесь статусу віртуальних активів — вони не можуть бути платіжним засобом. Також ми наполягаємо на чіткому визначенні регуляторів ринку віртуальних активів та розподілі їх повноважень на рівні закону, а не делегування повноважень Кабінетом Міністрів» — зазначив він.

«Крім того, потрібне чітке визначення умов обміну віртуальних активів на валютні цінності та повноважень НБУ, пов’язаних із цим питанням. Важливо, щоб віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень НБУ, а їх легалізація не повинна підживлювати тіньовий сектор. Скоуп завдань великий — але ми вже працюємо над ними» — резюмував він.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав , що легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.

«Законопроєкт дозволить вивести з тіні великий ринок криптоактивів, який і так існує в Україні. Ми вважаємо, що щороку бюджет отримає додатково приблизно 14 -15 млрд грн — як від оподаткування прибутку криптобірж, так і від доходів громадян», — зазначив він.

Водночас банк JPMorgan пише, що Bitcoin торгується занадто дешево відносно золота. Крім того, волатильність BTC впала до історичних мінімумів у 30%, знизившись з майже 60% на початку 2025 року. Це найнижчий показник за всю історію.

Довідка Finance.ua

Україна посіла перше місце у скоригованому за населенням рейтингу Chainalysis щодо прийняття криптовалют та восьме — у загальному. Це відображає високу інтенсивність використання криптоактивів відносно чисельності населення, йдеться у звіті. Дослідження охопило 151 країну та враховувало використання різних криптосервісів — від централізованих бірж до DeFi-рішень та інституційної активності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.