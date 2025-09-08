0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пишний прокоментував врегулювання обігу віртуальних активів

Криптовалюта
54
Пишний прокоментував врегулювання обігу віртуальних активів
Пишний прокоментував врегулювання обігу віртуальних активів
Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував останні новини з теми законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів.
Про це йдеться в його дописі на facebook.
Читайте також
З його слів, ухвалений у першому читанні законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів.
Тільки за перше півріччя 2025 року оборот компаній у сфері віртуальних активів, що діють на території України, становив близько 7 млрд дол. США (за попередніми оцінками світових експертів).
Наразі ухвалений документ не є досконалим, проте ми налаштовані доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради України, міжнародними партнерами, учасниками ринку.
Читайте також
«Ми маємо чітке розуміння своїх функцій та „червоних ліній“, за які вихід неможливий. Насамперед це стосуєтесь статусу віртуальних активів — вони не можуть бути платіжним засобом. Також ми наполягаємо на чіткому визначенні регуляторів ринку віртуальних активів та розподілі їх повноважень на рівні закону, а не делегування повноважень Кабінетом Міністрів» — зазначив він.
«Крім того, потрібне чітке визначення умов обміну віртуальних активів на валютні цінності та повноважень НБУ, пов’язаних із цим питанням. Важливо, щоб віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень НБУ, а їх легалізація не повинна підживлювати тіньовий сектор. Скоуп завдань великий — але ми вже працюємо над ними» — резюмував він.
Місце для вашої реклами
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.
«Законопроєкт дозволить вивести з тіні великий ринок криптоактивів, який і так існує в Україні. Ми вважаємо, що щороку бюджет отримає додатково приблизно 14 -15 млрд грн — як від оподаткування прибутку криптобірж, так і від доходів громадян», — зазначив він.
Водночас банк JPMorgan пише, що Bitcoin торгується занадто дешево відносно золота. Крім того, волатильність BTC впала до історичних мінімумів у 30%, знизившись з майже 60% на початку 2025 року. Це найнижчий показник за всю історію.

Довідка Finance.ua

  • Україна посіла перше місце у скоригованому за населенням рейтингу Chainalysis щодо прийняття криптовалют та восьме — у загальному. Це відображає високу інтенсивність використання криптоактивів відносно чисельності населення, йдеться у звіті. Дослідження охопило 151 країну та враховувало використання різних криптосервісів — від централізованих бірж до DeFi-рішень та інституційної активності.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems