Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15 мільярдів щорічно

Криптовалюта
29
Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу.
«Законопроєкт дозволить вивести з тіні великий ринок криптоактивів, який і так існує в Україні. Ми вважаємо, що щороку бюджет отримає додатково приблизно 14 -15 млрд грн — як від оподаткування прибутку криптобірж, так і від доходів громадян», — зазначив він.
Гетманцев зауважив, що до оподаткування криптоактивів застосовуватиметься підхід, аналогічний до оподаткування цінних паперів.
«Ми не оподатковуємо валовий дохід, як у випадку із заробітною платою. Йдеться про оподаткування прибутку — різниці між витратами на придбання активу та доходом від його продажу. Якщо ж утворюється збиток, він може бути перенесений на наступні періоди. Такий самий механізм закладений і для криптоактивів», — пояснив голова комітету.

Відповідність норм до європейських

Також він додав, що документ розроблений на базі європейського регламенту MiCA (регламент про ринки криптоактивів у Європейському Союзі) та передбачає гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.
«Крипта легалізована в Європейському Союзі, Сполучених Штатах, Японії, Великій Британії і в інших країнах — наших партнерах, у цивілізованих країнах світу. І, власне, використати їхню модель для того, аби вона оберталася і в Україні, для нас є надважливою, бо Україна генерує 2,5% світового трафіку криптовалют. За оцінками, ще у 2022 році 16% громадян володіли криптою, і ця частка продовжує зростати», — наголосив Гетманцев.
Профільний комітет готуватиме документ до другого читання у відкритому режимі та готовий враховувати як поправки народних депутатів, так і пропозиції від усіх охочих.
За матеріалами:
Укрінформ
Криптовалюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
