Bitcoin зріс до максимуму за 3 тижні

Bitcoin зріс до найвищого рівня за 3 тижні та подолав важливу технічну позначку на тлі того, що цифрові активи почали наздоганяти зростання фондового ринку та дорогоцінних металів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок найбільша криптовалюта подорожчала на 2,3% і станом на 06:34 за Нью-Йорком торгувалася трохи нижче $93 000. Ether також продемонстрував помірне зростання. Рух відбувся на тлі підвищення котирувань золота, срібла та акцій після усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Зазначається, що протягом кількох тижнів торгівля Bitcoin відбувалась у вузькому діапазоні і криптовалюта завершила рік, знизившись на 6,5%. Минулого року вона демонструвала гіршу динаміку, попри сприятливі для ринку рішення, ініційовані американським лідером Дональдом Трампом.

Графік: bloomberg.com

Політична невизначеність, пов’язана із затриманням Мадуро американськими силами наприкінці минулого тижня, не знизила апетит інвесторів до ризикових активів, зокрема технологічних акцій. Водночас вона сприяла подальшому зростанню цін на золото та срібло. Ф’ючерси на американські акції у понеділок зросли, насамперед у технологічному секторі.

2 січня інвестори вклали загалом $471 млн у 12 біржових фондів на Bitcoin, зареєстрованих у США. Це найбільший денний приплив коштів із 11 листопада і ще один сигнал зміни настроїв на ринку.

Керівник досліджень криптокомпанії BRN Тімоті Місір зазначив, що нині ринок радше стабілізується, ніж прискорює зростання. За його словами, найближчі тижні покажуть, чи зможе новий капітал забезпечити стійкий імпульс.

