Біткоїн втратив понад 20 тисяч криптомільйонерів

Криптовалюта
Біткоїн втратив понад 20 тисяч мільйонерів лише за два місяці 2026 року.
За даними аналітики, кількість адрес із понад мільйоном доларів у BTC скоротилася на 15,7% — із 131 тисячі до 110 тисяч. Водночас кількість гаманців із понад 10 мільйонами доларів зменшилася майже на 2,6 тисячі.

Причини падіння

Причиною стало різке падіння курсу після рекордного зростання восени 2025 року, коли ціна біткоїна перевищила 125 тисяч доларів.
До кінця лютого 2026 року він втратив близько половини вартості, що призвело до масштабних збитків інвесторів.

Падіння крипторинку

Загалом ринок криптовалют у 2026 році знизився на 800 мільярдів доларів капіталізації, з яких 510 мільярдів припало на біткоїн.
Це стало найбільшим обвалом після тривалого періоду оптимізму, коли інституційні інвестори активно підтримували цифрові активи.

Прогнози ринку

Попри падіння, окремі фінансові установи залишаються оптимістичними. Аналітики Bernstein прогнозують можливе відновлення до 150 тисяч доларів, тоді як Standard Chartered зберігає ціль у 100 тисяч. Водночас інші експерти попереджають про ризик досягнення «циклічних мінімумів».
Невизначеність посилюється через відсутність остаточного правового регулювання криптовалют у США. Хоча 2025 рік приніс сприятливі умови для індустрії, sweeping framework для цифрових активів досі відкладено, що додає нестабільності ринку.
Криптовалюта
Payment systems