Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про криптоактиви Сьогодні 12:36 — Криптовалюта

Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про криптоактиви

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він відзначив, що до другого читання очікується дуже багато змін.

Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії:

ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);

ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);

всі інші криптоактиви.

До перших двох категорій встановлять вимоги до резервування активів або валют, до яких прив’язується вартість відповідних токенів.

Оподаткування:

з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;

з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).

Для випуску віртуальних активів останньої категорії необхідно буде зареєструвати спеціальну «білу книгу», в якій міститиметься детальна інформація про актив та його емітента.

Нагадаємо, у квітні Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи. У документі залишився пункт про пільговий період до кінця 2026 року на рівні 5%, не враховуючи військового збору.

Також у квітні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.

Читайте також Нацбанк розкритикував ідею депутатів включити віртуальні активи до резервів

Народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.