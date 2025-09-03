0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про криптоактиви

Криптовалюта
53
Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про криптоактиви
Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про криптоактиви
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він відзначив, що до другого читання очікується дуже багато змін.
Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії:
  • ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);
  • ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);
  • всі інші криптоактиви.
До перших двох категорій встановлять вимоги до резервування активів або валют, до яких прив’язується вартість відповідних токенів.
Оподаткування:
  • з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;
  • з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).

💵 Курс криптовалют до долара

Для випуску віртуальних активів останньої категорії необхідно буде зареєструвати спеціальну «білу книгу», в якій міститиметься детальна інформація про актив та його емітента.
Нагадаємо, у квітні Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи. У документі залишився пункт про пільговий період до кінця 2026 року на рівні 5%, не враховуючи військового збору.
Також у квітні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.
Читайте також
Народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:
  1. Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів.
  2. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems