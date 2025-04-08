НКЦПФР розробила матрицю оподаткування віртуальних активів — Finance.ua

НКЦПФР розробила матрицю оподаткування віртуальних активів Сьогодні 16:02 — Криптовалюта

НКЦПФР розробила матрицю оподаткування віртуальних активів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні

Про це повідомив голова Комісії Руслан Магомедов.

«Раніше ми вже презентували документ на робочій групі при профільному Комітеті ВРУ, тепер хочемо ознайомити з ним і потенційних учасників ринку віртуальних активів», — написав він.

За словами Магомедова, матриця демонструє варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до airdrop.

Вона базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції.

«Завдання - допомогти відповідальним органам прийняти зважене рішення. І під час цього процесу важливо враховувати переваги та недоліки кожної моделі, адже ці аспекти можуть критично впливати на ринок і податкову відповідальність», — наголосив глава НКЦПФР.

Читайте також Рожкова розповіла, коли буде готовий законопроєкт про віртуальні активи

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України в роботі над законопроєктом про віртуальні активи націлена на створення нової галузі в економіці країни, бо вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів за правильного регулювання, в той же час спрогнозувати строк прийняття цього закону наразі складно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.