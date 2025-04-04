Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів — Finance.ua

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України в роботі над законопроєктом про віртуальні активи націлена на створення нової галузі в економіці країни, бо вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів за правильного регулювання, в той же час спрогнозувати строк прийняття цього закону наразі складно.

Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«Для нас це не передвиборчий проєкт, а ґрунтовна робота задля створення нової галузі в економіці країни… Вважаю, що вірогідність появи українських віртуальних активів дуже висока», — сказав він.

«Чому цей законопроєкт пролежав понад 1,5 року на столах у народних депутатів, питання риторичне. Але має вигляд підготовки до передвиборчої кампанії», — додав голова НКЦПФР.

На його думку, в першому читанні цей законопроєкт точно приймуть найближчим часом, «а ось коли в другому — це питання».

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Магомедов зазначив, що комісія пропонує виступати регулятором всіх віртуальних активів, пов’язаних з матеріальним активом, або asset-referenced token (ART), тоді як Національний банк України регулюватиме money token, для яких базовим активом є гроші. За його словами, презентовану НКЦПФР модель розроблено за стандартами Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA) та попередньо презентовано місії МВФ, а також під час засідання Ради з фінансової стабільності України.

«Ми пропонуємо регуляцію на базі MiCA, тому що йдемо до Євросоюзу та є кандидатами на вступ. Це не історія про те, що ми хочемо когось зарегулювати та закручувати гайки. Ми хочемо, щоб сумлінний білий бізнес був захищений від шахраїв», — підкреслив голова НКЦПФР.

Він додав, що комісія також запропоновала матрицю оподаткування віртуальних активів на засіданні робочої групи профільного комітету Верховної Ради, яку вважає економічно-виваженим підходом, який буде комфортний як бізнесу, так і державі. «Однак остаточне рішення лежить в компетенції народних депутатів, профільного комітету Ради та Мінфіну», — сказав голова.

На його думку, віртуальні активи — це наступний крок еволюції ринків капіталу, як колись цінні папери були в документарній формі, а тепер достатньо лише натиснути кнопку, щоб купити ОВДП через «Дію». «Так і у випадку з віртуальними активами: бізнес, для залучення інвестицій використовуватиме не ІРО (Initial public offering), а ICO (Initial coin offering), тобто сучасні технології на кшталт блокчейн (Blockchain). Це зручно та сучасно», — вважає Магомедов.

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За його словами, комісія могла б допомогти зі створенням першого в Україні вайтпейпера (White Paper — основа криптопроєкту, яка містить технічну інформацію про проєкт та пояснення його призначення) та розміщенням ART для працюючого підприємства в Україні, яке буде ці гроші використовувати для розвитку свого бізнесу, а українські віртуальні активи можуть давати право на частку в бізнесі, право на отримання дивідендів.

«Я хочу використати все найкраще від ринку віртуальних активів, але відрегулювати його в нашій юрисдикції», — підсумував голова НКЦПФР.

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