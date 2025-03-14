Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів — Finance.ua

Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів Сьогодні 16:50 — Криптовалюта

Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.

Про це повідомив голова Комісії Руслан Магомедов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання цього ринку.

«Ми вже підготували драфт законопроєкту (№ 10225), робота над ним активно триває. А сьогодні ми презентували матрицю оподаткування віртуальних активів. Це наша велика ґрунтовна робота. На основі досвіду інших країн ми прописали можливі варіанти за трьома ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ» — зазначив Магомедов.

Він акцентував, що це допоможе робочій групі краще оцінити ризики та прийняти рішення про національну модель оподаткування ринку віртуальних активів.

«Ключове завдання — сформувати економічно виважені та здорові умови, які будуть комфортними для всіх», — резюмував голова регулятора.

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.

Раніше представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Юрій Бойко зазначав , що прийняття нового закону про віртуальні активи в Україні допоможе розкрити тіньові фінансові операції.

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