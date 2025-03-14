Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів

Криптовалюта
52
Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів
Комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.
Про це повідомив голова Комісії Руслан Магомедов у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання цього ринку.
«Ми вже підготували драфт законопроєкту (№ 10225), робота над ним активно триває. А сьогодні ми презентували матрицю оподаткування віртуальних активів. Це наша велика ґрунтовна робота. На основі досвіду інших країн ми прописали можливі варіанти за трьома ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ» — зазначив Магомедов.
Читайте також
Він акцентував, що це допоможе робочій групі краще оцінити ризики та прийняти рішення про національну модель оподаткування ринку віртуальних активів.
«Ключове завдання — сформувати економічно виважені та здорові умови, які будуть комфортними для всіх», — резюмував голова регулятора.

Курс криптовалют до долара 💵

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.
Раніше представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Юрій Бойко зазначав, що прийняття нового закону про віртуальні активи в Україні допоможе розкрити тіньові фінансові операції.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems