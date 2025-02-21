НКЦПФР створює новий інструмент для інвестування — Finance.ua

НКЦПФР створює новий інструмент для інвестування Сьогодні 14:00 — Фондовий ринок

НКЦПФР створює новий інструмент для інвестування

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки.

Про це на FinYear 2025 розповів Голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

«Раніше відкрити рахунок для цінних паперів віддалено було неможливо, зараз така можливість з’явилася. Для відкриття рахунку в інвестиційній компанії, яка не мала банківської ліцензії, треба було їхати особисто, що під час війни було дуже складно. Ми це змінили, і зараз маємо достатньо велику кількість інвестицій від іноземних громадян», — розповів Магомедов.

До речі, НКЦПФР має великі плани на розвиток.

«По-перше, ми оновлюємося, і Комісія стає більш сучасною та модерновою. Я хочу, щоб вона стала версією 2.0, щоб теж стала digital. Вже почали роботу в цьому напрямі. Наприклад, створили комплексну інформаційну систему (КІС), завдяки якій можна спілкуватися з Комісією в електронному вигляді. Більше не треба паперових документів — все можна подавати в електронному форматі», — розповів голова НКЦПФР.

За його словами, комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.

«Ідея полягає в тому, щоб інвестиційні фірми, а не банки, отримали можливість відкривати інвестиційні рахунки для людей. Люди зможуть переказувати гроші на ці рахунки та здійснювати інвестиції. Якщо кошти не будуть виведені протягом трьох або п’яти років, вони отримають податкові пільги. Під час війни, важливо, щоб запозичення, які здійснює Міністерство фінансів, не мали конкуренції. А цей проєкт з індивідуальними інвестиційними рахунками. Не є конкурентом для Міністерства фінансів. Більше як допомога, оскільки ми бачимо, що вже є певна сума грошей у населення на руках. Гроші для інвестицій є, але немає пропозицій», — пояснив Магомедов.

Він додав, що ця ініціатива покликана створити ширший вибір інструментів для інвестицій.

«Щоб гроші з „подушок“ людей потрапили в реальний сектор економіки. Це створювало б нові робочі місця, сприяючи розвитку бізнесу, який сплачуватиме податки», — пояснив він.

Голова НКЦПФР також нагадав про аграрні ноти.

«Це не якийсь новий винахід, а світова практика — нормальний механізм кредитування аграріїв, які є однією з найбільших галузей України за податками та внеском в економіку загалом. Вже з боку Комісії та депозитаріїв зроблено багато, щоб цей процес виглядав сучасно. Я сподіваюся, що такий механізм буде популярний. Кредитні ноти — це похідний емісійний цінний папір, який поєднує властивості облігацій та аукціонів. Їх обслуговування полягає в тому, що емітент може виплачувати базову ставку або підвищену залежно від того, чи виконала третя сторона свої фінансові зобов’язання», — розповів Магомедов.

Комісія планує впровадити ще одну нову ідею — легкі фонди.

«Зараз ми обговорюємо це з Мінцифрою. Мова про створення легких фондів, подібних до тих, які є в розвинутих IT-юрисдикціях. Якщо є бізнес-ідея, для якої потрібна невелика кількість інвесторів і грошей, то не потрібно слідувати класичній схемі великих компаній з управління активами і розміщенням акцій, — зазначив він та навів приклад. — Ось є ІТ-компанія, яка обов’язково має стати резидентом Дія.City, і є керуючий фондом, який розуміє, що робить ця компанія і може запропонувати інвестувати 20−30 мільйонів гривень. Буде обмеження на кількість учасників — не більше 20. Це буде форма венчурного інвестування. І ці 20 інвесторів мають розуміти, що це ризикований бізнес. Та цей процес скорочує час на залучення фінансування. Не буде реєстрації випусків цінних паперів, лише модельний устав фонду буде реєструватися у нас. Ми будемо перевіряти, чи розуміють інвестори, що вони вкладають у венчурні проєкти. А також перевіряти, що керуючий фонд сам вкладає свої гроші в проєкт. Це дасть можливість IT-компаніям швидко отримати фінансування, навіть мова йтиме про невеликі ідеї».

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