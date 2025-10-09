Який вигляд має сучасний Nokia 3310 (фото, ціна) 09.10.2025, 01:03 — Фондовий ринок

Який вигляд має сучасний Nokia 3310 (фото, ціна)

HMD представив в Індії свій новий Touch 4G — дивний, але цікавий гібрид між класичним телефоном і смартфоном. За бюджетну ціну ви отримуєте повноцінний тачскрін і ключові фішки смартфонів, запаковані у мініатюрний корпус фічерфона. Це як Nokia 3310 вирішила стати сучасною.

Що таке «гібридний телефон»

HMD називає Touch 4G гібридним девайсом, який має заповнити прірву між доступними кнопковими телефонами і справжніми смартфонами. Тобто це «розумний фічерфон» — якщо таке визначення взагалі має сенс.

Зовні це класичний телефон у мініатюрному форм-факторі. Але спереду — повноцінний тачскрін діагоналлю 3,2 дюйма. Плюс є WiFi з підтримкою hotspot і фронтальна камера для селфі та відеодзвінків.

Бонусом йде доступ до хмарних сервісів: новини, погода, додаток Express Chat для текстових повідомлень і відеодзвінків та інші штуки, які зазвичай асоціюються зі смартфонами. Виглядає так, ніби HMD намагається втиснути максимум функціоналу у мінімальний бюджет.

Під капотом працює UNISOC T127 — процесор, який точно не буде тягнути ігри, але для дзвінків, месенджерів і перегляду новин цілком підійде. У комплекті йде 4 ГБ RAM і 128 ГБ внутрішньої пам’яті, яку можна розширити ще на 32 ГБ через microSD.

Камери тут радше символічні: 0,3 Мп спереду і 2 Мп ззаду зі спалахом. Це не для фотосесій, а для базових завдань типу відеодзвінків або швидких знімків документів.

HMD стверджує, що батарея 1950 мАг може протримати Touch 4G до 30 годин роботи на одному заряді. Для фічерфона це нормальний показник — не вау, але цілком прийнятно.

У списку бонусів

Bluetooth 5.0

GPS і Beidou

3,5 мм аудіороз’єм (так, він ще існує!)

Захист IP52 від пилу та бризок

Ціна

HMD Touch 4G вже з’явився на індійському ринку у двох кольорах — Cyan і Dark Blue — за 3999 індійських рупій (це приблизно 47−48 доларів або 1900−2000 гривень за поточним курсом). Купити можна на офіційному сайті бренду або через онлайн і офлайн-ритейлерів.

prostomob За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.