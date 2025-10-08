0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

IKEA купує американський Locus для прискорення доставки

Фондовий ринок
24
IKEA купує американський Locus для прискорення доставки
IKEA купує американський Locus для прискорення доставки
Шведський меблевий гігант IKEA оголосив про придбання американської фірми Locus, що спеціалізується на логістичних технологіях.
Про це повідомляє Reuters.
Ця угода має на меті суттєво прискорити та спростити доставку товарів клієнтам у всьому світі на тлі зростання онлайн-продажів.
Вона доповнює інвестиції Ingka Group (найбільшого світового франчайзі IKEA) у розмірі $2,2 мільярда в США, де компанія активно конкурує з Wayfair та Walmart і намагається знизити витрати, які зростають через імпортні тарифи.
Очікується, що технологія Locus буде вперше випробувана у США та Великій Британії, а потім масштабована на глобальному рівні.
Ключова цінність Locus полягає у використанні штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації логістики.
За словами головного директора з цифрових технологій Ingka Group, технологія Locus дозволяє групувати замовлення та прогнозувати маршрути, які мінімізують час простою транспорту в заторах. Цей процес планування раніше виконувався працівниками IKEA вручну.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems