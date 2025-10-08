IKEA купує американський Locus для прискорення доставки Сьогодні 17:35 — Фондовий ринок

Шведський меблевий гігант IKEA оголосив про придбання американської фірми Locus, що спеціалізується на логістичних технологіях.

Про це повідомляє Reuters.

Ця угода має на меті суттєво прискорити та спростити доставку товарів клієнтам у всьому світі на тлі зростання онлайн-продажів.

Вона доповнює інвестиції Ingka Group (найбільшого світового франчайзі IKEA) у розмірі $2,2 мільярда в США, де компанія активно конкурує з Wayfair та Walmart і намагається знизити витрати, які зростають через імпортні тарифи.

Очікується, що технологія Locus буде вперше випробувана у США та Великій Британії, а потім масштабована на глобальному рівні.

Ключова цінність Locus полягає у використанні штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації логістики.

За словами головного директора з цифрових технологій Ingka Group, технологія Locus дозволяє групувати замовлення та прогнозувати маршрути, які мінімізують час простою транспорту в заторах. Цей процес планування раніше виконувався працівниками IKEA вручну.

