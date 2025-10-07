Як працюють польські бізнеси в Україні Сьогодні 21:00 — Фондовий ринок

Як працюють польські бізнеси в Україні

Finance.ua проаналізува нові іноземні компанії, у які галузі виробництва та невиробничої сфери вони вклали та продовжують вкладати свої чималі кошти та яким чином завдяки функціонуванню цих компаній змінилася економіка воєнної України.

Про це йдеться у нашій статті. Про це йдеться

Головною польською компанією, яка відкрила свій бізнес в Україні у роки війни, є ТОВ «ЛФС», що має статутний капітал 300 млн гривень.

За даними Опендатабот, кількість польських компаній дозволяє знаходитися Польщі на другому місці серед фірм інших держав. Засновником та власником є громадянин Польщі Павел Косина.

Інформація щодо чистого прибутку, активів та доходу є лише станом на 2022 рік — відповідно 274,9 тис. гривень, 2,32 млн гривень, 3,28 млн гривень.

Компанія займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном та кормами для тварин.

Проте, як свідчить інформація Опендатабот, крім цього існує дуже великий перелік інших видів діяльності: видобування корисних копалин, діяльність у торгівлі паливом, рудами, металом, деревиною, санітарно-технічними виробами, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими жирами.

Також ТОВ «ЛФС» здійснює гуртову торгівлю машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, рідким паливом, твердим паливом тощо.

Отже, як бачимо, сфер діяльності чимало. І звісно, керівники компанії, як й інших фірм, використовуючи таку широку сферу діяльності, намагаються нівелювати ризики вкладання коштів в якісь окремі проєкти, перекриваючи їх іншими.

Загальна кількість компаній

Загалом нових польських компаній, які відкрили свої бізнеси у нашій країні за період від 2022 до 2025 роки, налічується близько 200. Чимала кількість з них працює у Західній Україні. Таким чином, поляки, так як і турки, уже створили чимало робочих місць для українських працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.