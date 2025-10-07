ПАРТНЕРСЬКА
ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa, кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.
Віртуальна бізнес-картка Visa від ПУМБ це:
- Без походів у відділення — усе онлайн.
- Безкоштовне відкриття та обслуговування.
- Можливість відкрити на себе або довірену особу.
- Розрахунки телефоном через Apple Pay чи Google Pay.
Щоб скористатися акційними умовами — якщо підприємець вже є клієнтом банку, потрібно:
- у мобільному застосунку ПУМБ бізнес перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки».
- далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.
Якщо підприємець ще не став клієнтом ПУМБ, цей шлях також простий:
- відкрити рахунок ФОП для бізнесу за допомогою Дії, завантаживши застосунок ПУМБ Бізнес.
- після відкриття рахунку перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки».
- далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.
Розіграш iPhone 16 буде проводитися 10 числа місяця, наступного за звітним за допомогою www.random.org.
Детальніші умови акції тут.
Нагадаємо, ПУМБ пропонує повний спектр послуг для підприємців: РКО, кредитування, еквайринг онлайн та офлайн, валютообмін, реферальні програми та багато іншого.
Розвиватися з ПУМБ — простіше і швидше, ще з приємними бонусами за відкриття віртуальної картки Visa!
Поділитися новиною
Також за темою
Підсумки приватизації: сума переможних ставок становить 120,49 млн грн
ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16
«Укрпошта» знизила ціну на доставку посилок в 6 країн (список)
Україна має всі передумови для розвитку локального ринку капіталу — НБУ
Рекордні надходження до банків у ліквідації: заблоковані у США кошти повернулися до України — деталі
Розробник monobank стає першим українським фінтех-єдинорогом — Гороховський