ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa, кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.
Віртуальна бізнес-картка Visa від ПУМБ це:
  • Без походів у відділення — усе онлайн.
  • Безкоштовне відкриття та обслуговування.
  • Можливість відкрити на себе або довірену особу.
  • Розрахунки телефоном через Apple Pay чи Google Pay.
Щоб скористатися акційними умовами — якщо підприємець вже є клієнтом банку, потрібно:
  • у мобільному застосунку ПУМБ бізнес перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки».
  • далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.
Якщо підприємець ще не став клієнтом ПУМБ, цей шлях також простий:
  • відкрити рахунок ФОП для бізнесу за допомогою Дії, завантаживши застосунок ПУМБ Бізнес.
  • після відкриття рахунку перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки».
  • далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.
Розіграш iPhone 16 буде проводитися 10 числа місяця, наступного за звітним за допомогою www.random.org.
Детальніші умови акції тут.
Нагадаємо, ПУМБ пропонує повний спектр послуг для підприємців: РКО, кредитування, еквайринг онлайн та офлайн, валютообмін, реферальні програми та багато іншого.
Розвиватися з ПУМБ — простіше і швидше, ще з приємними бонусами за відкриття віртуальної картки Visa!
