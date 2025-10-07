ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16 Сьогодні 16:24 — Фондовий ринок

ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa, кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.

Віртуальна бізнес-картка Visa від ПУМБ це:

Без походів у відділення — усе онлайн.

Безкоштовне відкриття та обслуговування.

Можливість відкрити на себе або довірену особу.

Розрахунки телефоном через Apple Pay чи Google Pay.

Щоб скористатися акційними умовами — якщо підприємець вже є клієнтом банку, потрібно:

у мобільному застосунку ПУМБ бізнес перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки».

далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.

Якщо підприємець ще не став клієнтом ПУМБ, цей шлях також простий:

відкрити рахунок ФОП для бізнесу за допомогою Дії, завантаживши застосунок ПУМБ Бізнес.

після відкриття рахунку перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки».

далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.

Розіграш iPhone 16 буде проводитися 10 числа місяця, наступного за звітним за допомогою www.random.org

Нагадаємо, ПУМБ пропонує повний спектр послуг для підприємців: РКО, кредитування, еквайринг онлайн та офлайн, валютообмін, реферальні програми та багато іншого.

Розвиватися з ПУМБ — простіше і швидше, ще з приємними бонусами за відкриття віртуальної картки Visa!

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.