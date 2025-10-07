0 800 307 555
Фондовий ринок
59
«Укрпошта» знизила ціну на доставку посилок в 6 країн (список)
Як пише Укрпошта, відтепер є можливість відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у 6 країн.
Про це повідомила компанія.
Досі відправлення від 2 до 5 кг приймалися як «посилки» чи «EMS». Зараз при оформленні є змога вибрати «Дрібний пакет PRIME».⠀

Які країни

  • Сполучене Королівство.
  • Китай.
  • Сінгапур.
  • Таїланд.
  • Чилі.
  • Індія.⠀
Доставка товарів вагою 5 кг до Сполученого Королівства посилкою коштує $41,94. А за послугою «Дрібний пакет PRIME» — лише $34. І ви заощаджуєте майже $8 на одному відправленні.⠀

Переваги послуги

  • без оплати повітря в коробці — ми, як і зазвичай, беремо до уваги лише фактичну (а не об’ємну) вагу;
  • легке онлайн-оформлення відправлень;
  • відстеження за трек-номером будь-коли;▪️
  • адресна доставка;
  • безкоштовне повернення в разі невручення.⠀
«Наприклад, для бізнесів, що працюють із Великою Британією — другим за обсягом напрямком українського експорту — доставка вагою 2−5 кг подешевшає на 22−25% у порівнянні з категорією „посилка“. Загалом близько 30% наших клієнтів зможуть заощаджувати на міжнародній доставці. І це лише початок», — написав генерельний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Гроші
