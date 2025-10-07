«Укрпошта» знизила ціну на доставку посилок в 6 країн (список) Сьогодні 14:36 — Фондовий ринок

«Укрпошта» знизила ціну на доставку посилок в 6 країн (список)

Як пише Укрпошта, відтепер є можливість відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у 6 країн.

Про це повідомила компанія.

Досі відправлення від 2 до 5 кг приймалися як «посилки» чи «EMS». Зараз при оформленні є змога вибрати «Дрібний пакет PRIME».⠀

Які країни

Сполучене Королівство.

Китай.

Сінгапур.

Таїланд.

Чилі.

Індія.⠀

Доставка товарів вагою 5 кг до Сполученого Королівства посилкою коштує $41,94. А за послугою «Дрібний пакет PRIME» — лише $34. І ви заощаджуєте майже $8 на одному відправленні.⠀

Переваги послуги

без оплати повітря в коробці — ми, як і зазвичай, беремо до уваги лише фактичну (а не об’ємну) вагу;

легке онлайн-оформлення відправлень;

відстеження за трек-номером будь-коли;▪️

адресна доставка;

безкоштовне повернення в разі невручення.⠀

«Наприклад, для бізнесів, що працюють із Великою Британією — другим за обсягом напрямком українського експорту — доставка вагою 2−5 кг подешевшає на 22−25% у порівнянні з категорією „посилка“. Загалом близько 30% наших клієнтів зможуть заощаджувати на міжнародній доставці. І це лише початок», — написав генерельний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

