«Укрпошта» знизила ціну на доставку посилок в 6 країн (список)
Як пише Укрпошта, відтепер є можливість відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у 6 країн.
Про це повідомила компанія.
Досі відправлення від 2 до 5 кг приймалися як «посилки» чи «EMS». Зараз при оформленні є змога вибрати «Дрібний пакет PRIME».⠀
Які країни
- Сполучене Королівство.
- Китай.
- Сінгапур.
- Таїланд.
- Чилі.
- Індія.⠀
Доставка товарів вагою 5 кг до Сполученого Королівства посилкою коштує $41,94. А за послугою «Дрібний пакет PRIME» — лише $34. І ви заощаджуєте майже $8 на одному відправленні.⠀
Переваги послуги
- без оплати повітря в коробці — ми, як і зазвичай, беремо до уваги лише фактичну (а не об’ємну) вагу;
- легке онлайн-оформлення відправлень;
- відстеження за трек-номером будь-коли;▪️
- адресна доставка;
- безкоштовне повернення в разі невручення.⠀
«Наприклад, для бізнесів, що працюють із Великою Британією — другим за обсягом напрямком українського експорту — доставка вагою 2−5 кг подешевшає на 22−25% у порівнянні з категорією „посилка“. Загалом близько 30% наших клієнтів зможуть заощаджувати на міжнародній доставці. І це лише початок», — написав генерельний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Поділитися новиною
Також за темою
«Укрпошта» знизила ціну на доставку посилок в 6 країн (список)
Україна має всі передумови для розвитку локального ринку капіталу — НБУ
Рекордні надходження до банків у ліквідації: заблоковані у США кошти повернулися до України — деталі
Розробник monobank стає першим українським фінтех-єдинорогом — Гороховський
В Україні планують створити нову фондову біржу
Morgan Stanley підвищив ціну акцій Apple після успіху iPhone 17