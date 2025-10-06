В Україні планують створити нову фондову біржу

0 800 307 555
Фондовий ринок
В Україні розглядається можливість запуску нової фондової біржі.
Про це заявив начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун під час дискусії «Ринок капіталу: чому буксує і що з цим робити», організованої Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у межах консорціуму RRR4U, передає Delo.ua.
За його словами, у межах меморандуму планують створити холдингову компанію, акціонерами якої стануть міжнародні фінансові організації, а також українські й іноземні партнери.
Вона володітиме новою фондовою біржею, контрольним пакетом акцій Розрахункового центру (83%) та міноритарною часткою Національного депозитарію України. Контрольний пакет НДУ (50%+1 акція) залишиться у власності НБУ.
Супрун наголосив, що нова модель інфраструктури ринку капіталу вже погоджена з МВФ та ЄБРР.
«Уявімо, що одним із акціонерів нашої інфраструктури став Nasdaq чи Deutsche Börse. Чи це дасть позитивний імпульс для розвитку внутрішнього ринку і взаємодії з міжнародними ринками з точки зору експертизи, технологій й інвестицій? Відповідь очевидна», — зазначив представник НБУ.
Він підкреслив, що реформа інфраструктури фондового ринку триває вже десятиліттями. Настав час перейти до наступного етапу — створення якісних фінансових інструментів та формування ліквідного ринку з участю широкого кола національних та іноземних інвесторів.
Нагадаємо, щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор уже використовує ChatGPT, щоб вибирати, які акції купити, що підживлює справжній бум на ринку робо-радників (robo-advisory). Завдяки штучному інтелекту будь-хто може самостійно підбирати акції, стежити за їхньою динамікою та отримувати інвестиційний аналіз, який раніше був доступний тільки великим банкам або інституційним інвесторам.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає можливість продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг. Ідеться про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклади Магомедов назвав НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та «ПриватБанк».
Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
Інвестиції
