В Україні планують створити нову фондову біржу

В Україні розглядається можливість запуску нової фондової біржі.
Про це заявив начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун під час дискусії «Ринок капіталу: чому буксує і що з цим робити», організованої Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у межах консорціуму RRR4U, передає Delo.ua.
За його словами, у межах меморандуму планують створити холдингову компанію, акціонерами якої стануть міжнародні фінансові організації, а також українські й іноземні партнери.
Вона володітиме новою фондовою біржею, контрольним пакетом акцій Розрахункового центру (83%) та міноритарною часткою Національного депозитарію України. Контрольний пакет НДУ (50%+1 акція) залишиться у власності НБУ.
Супрун наголосив, що нова модель інфраструктури ринку капіталу вже погоджена з МВФ та ЄБРР.
«Уявімо, що одним із акціонерів нашої інфраструктури став Nasdaq чи Deutsche Börse. Чи це дасть позитивний імпульс для розвитку внутрішнього ринку і взаємодії з міжнародними ринками з точки зору експертизи, технологій й інвестицій? Відповідь очевидна», — зазначив представник НБУ.
Він підкреслив, що реформа інфраструктури фондового ринку триває вже десятиліттями. Настав час перейти до наступного етапу — створення якісних фінансових інструментів та формування ліквідного ринку з участю широкого кола національних та іноземних інвесторів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає можливість продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг. Ідеться про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклади Магомедов назвав НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та «ПриватБанк».
