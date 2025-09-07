IT-бізнес в Україні: скільки компаній та ФОПів з’явилося й закрилося у серпні
В Україні минулого місяця зареєстрували 3534 IT-суб'єкти, серед яких 3230 ФОПів та 304 юридичні особи. Це трохи менше за показники липня, коли було відкрито 3607 суб’єктів — 317 компаній та 3290 ФОПів.
Про це повідомляє DOU, посилаючись на дані, отримані із системи YC.Market.
Де найактивніше реєструють нові компанії та ФОП:
- Київ — 774;
- Дніпропетровська обл. — 351;
- Львівська обл. — 345;
- Харківська обл. — 266.
Скільки компаній закрилося
У серпні припинили свою діяльноість 2274 IT-суб'єкти, серед яких лише 8 були компаніями, а решта — ФОПи (2266).
Водночас у липні закрилися 2782 IT-суб'єкти, з яких 6 були компаніями та 2776 — ФОПами.
Де закрилося найбільше IT-суб'єктів у серпні:
- Київ — 504;
- Харківська обл. — 212;
- Дніпропетровська обл. — 202;
- Львівська обл. — 192.
Дані збирали за КВЕДами 62.0 (Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність) та 63.0 (Надання інформаційних послуг), оскільки вони є найбільш популярними серед IT-фахівців.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, у липні обсяг ІТ-експорту з України склав $555 мільйонів, що на $29 млн (або 5,5%) більше, ніж у червні ($526 млн).
За рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%);
