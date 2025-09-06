0 800 307 555
укр
Huawei вперше обігнала Apple за постачаннями «розумних» годинників

Компанія Huawei вперше посіла перше місце у світі за обсягами постачання «розумних» годинників у другому кварталі 2025 року, випередивши Apple.
Про це повідомляє Counterpoint Research.

Що цьому сприяло

Це стало можливим завдяки 52% річному зростанню продажів Huawei та активному розвитку китайського ринку, який забезпечив три чверті від загального обсягу постачань бренду.
Глобальний ринок смартгодинників зріс на 8% р/р після п’яти кварталів падіння, що відбувалося з початку 2024 року.
Основними рушіями відновлення стали китайські виробники — Huawei, Xiaomi та Imoo.
Експерти зазначають, що успіх Huawei забезпечили широкий модельний ряд у середньому й преміум-сегменті, конкурентні ціни та інтеграція з екосистемою смартфонів компанії.
Крім того, бренд поступово розширює присутність у Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Водночас постачання Apple знижуються вже сьомий квартал поспіль, хоча компанія й надалі зберігає першість у сегменті преміальних годинників завдяки лояльності користувачів iOS.
Серед інших гравців ринку Xiaomi зміцнила позиції у бюджетному сегменті, тоді як Imoo зберегла лідерство на ринку дитячих смартгодинників.
Натомість Samsung зафіксувала 3% падіння постачань, що експерти пояснюють очікуванням споживачів нових моделей, які мають з’явитися у третьому кварталі 2025 року.
