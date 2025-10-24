Виробник винищувачів Gripen збільшив прибутки Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Шведська оборонна компанія Saab повідомила про зростання операційного прибутку в третьому кварталі на 16% і підвищила прогноз продажів за весь рік на тлі стрімкого зростання військових витрат.

Про це повідомляє Reuters.

Операційний прибуток виробника винищувачів Gripen склав 1,37 млрд крон (145,5 млн доларів) проти 1,19 млрд крон роком раніше і середнього прогнозу в 1,38 млрд за результатами опитування аналітиків LSEG, при органічному зростанні продажів на 18%.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100−150 винищувачів Gripen серії Е.

Винищувачі зараз починають вироблятися, і це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, — казав премʼєр Швеції.

