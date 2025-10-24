OnePlus розробляє смартфон із батареєю 8000 мАг 24.10.2025, 01:24 — Фондовий ринок

Китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував у соціальній мережі Weibo відомості про неанонсований смартфон OnePlus. Пристрій отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 та батарею ємністю понад 8000 мАг. Назва моделі та її позиціонування у продуктовій лінійці виробник поки що не розкриває.

Згідно з витоком, смартфон обладнають екраном з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц. Як платформа виступить чипсет Snapdragon 8 Gen 5, комерційний запуск якого намічений на четвертий квартал поточного року. Джерело вказує, що продуктивність цього процесора виявиться вищою порівняно зі Snapdragon 8 Elite, що встановлюється в модель Ace 6. При цьому Snapdragon 8 Gen 5 являє собою окрему платформу, відмінну від флагманського Snapdragon 8 Elite Gen 5, застосовуваного OnePlus 15.

Батарея нового апарату перевершить за ємністю елементи живлення сучасних пристроїв бренду. OnePlus 15 комплектується акумулятором на 7300 мАг, модель Ace 6 має батарею на 7800 мАг. Заявлена ​​ємність понад 8000 мАч зробить смартфон рекордсменом серед продукції компанії за цим параметром.

Вихід пристрою запланований на кінець року, що корелює із появою процесора Snapdragon 8 Gen 5 на ринку. Ймовірно, апарат увійде до перших комерційних товарів даної платформи. Передбачається, що смартфон може поповнити субфлагманську серію Ace, яка орієнтована на китайський ринок. Презентація моделей OnePlus 15 та Ace 6 у Китаї призначена на 27 жовтня.

Portaltele За матеріалами:

