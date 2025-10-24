0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OnePlus розробляє смартфон із батареєю 8000 мАг

Фондовий ринок
14
Китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував у соціальній мережі Weibo відомості про неанонсований смартфон OnePlus. Пристрій отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 та батарею ємністю понад 8000 мАг. Назва моделі та її позиціонування у продуктовій лінійці виробник поки що не розкриває.
Згідно з витоком, смартфон обладнають екраном з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц. Як платформа виступить чипсет Snapdragon 8 Gen 5, комерційний запуск якого намічений на четвертий квартал поточного року. Джерело вказує, що продуктивність цього процесора виявиться вищою порівняно зі Snapdragon 8 Elite, що встановлюється в модель Ace 6. При цьому Snapdragon 8 Gen 5 являє собою окрему платформу, відмінну від флагманського Snapdragon 8 Elite Gen 5, застосовуваного OnePlus 15.
Батарея нового апарату перевершить за ємністю елементи живлення сучасних пристроїв бренду. OnePlus 15 комплектується акумулятором на 7300 мАг, модель Ace 6 має батарею на 7800 мАг. Заявлена ​​ємність понад 8000 мАч зробить смартфон рекордсменом серед продукції компанії за цим параметром.
Вихід пристрою запланований на кінець року, що корелює із появою процесора Snapdragon 8 Gen 5 на ринку. Ймовірно, апарат увійде до перших комерційних товарів даної платформи. Передбачається, що смартфон може поповнити субфлагманську серію Ace, яка орієнтована на китайський ринок. Презентація моделей OnePlus 15 та Ace 6 у Китаї призначена на 27 жовтня.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems