OnePlus розробляє смартфон із батареєю 8000 мАг
Китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував у соціальній мережі Weibo відомості про неанонсований смартфон OnePlus. Пристрій отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 та батарею ємністю понад 8000 мАг. Назва моделі та її позиціонування у продуктовій лінійці виробник поки що не розкриває.
Згідно з витоком, смартфон обладнають екраном з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц. Як платформа виступить чипсет Snapdragon 8 Gen 5, комерційний запуск якого намічений на четвертий квартал поточного року. Джерело вказує, що продуктивність цього процесора виявиться вищою порівняно зі Snapdragon 8 Elite, що встановлюється в модель Ace 6. При цьому Snapdragon 8 Gen 5 являє собою окрему платформу, відмінну від флагманського Snapdragon 8 Elite Gen 5, застосовуваного OnePlus 15.
Батарея нового апарату перевершить за ємністю елементи живлення сучасних пристроїв бренду. OnePlus 15 комплектується акумулятором на 7300 мАг, модель Ace 6 має батарею на 7800 мАг. Заявлена ємність понад 8000 мАч зробить смартфон рекордсменом серед продукції компанії за цим параметром.
Вихід пристрою запланований на кінець року, що корелює із появою процесора Snapdragon 8 Gen 5 на ринку. Ймовірно, апарат увійде до перших комерційних товарів даної платформи. Передбачається, що смартфон може поповнити субфлагманську серію Ace, яка орієнтована на китайський ринок. Презентація моделей OnePlus 15 та Ace 6 у Китаї призначена на 27 жовтня.
