«Укрзалізниця» попередила про зміну маршрутів Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» попередила про зміну маршрутів

24 жовтня через масовані обстріли в кількох регіонах України рух поїздів залишається ускладненим. «Укрзалізниця» задіює резервну тягу, комбіноване транспортування пасажирів та об’їзні маршрути.

Про це пише пресслужба «Укрзалізниці».

Уночі на Кіровоградщині внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає — усі вчасно перемістилися до укриттів.

Рух відновлено по обох коліях, однак через знеструмлення ділянки поїзди тимчасово курсують під резервними тепловозами. Це спричинило затримки щонайменше чотирьох рейсів:

№ 51/52 Одеса — Запоріжжя.

№ 127/128 Львів — Запоріжжя.

№ 7/8 Харків — Одеса.

№ 53/54 Дніпро — Одеса.

Середній час затримки становить понад дві години.

Харківщина

Через обмеження руху, спричинені масованими обстрілами, потяги у напрямку Лозової курсують зміненими маршрутами та із затримками. Для забезпечення безперервного сполучення застосовується комбінована логістика.

Уночі пасажирів поїзда № 92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ за підтримки місцевої влади Харківщини було перевезено автобусами до пункту пересадки.

Змінив маршрут і поїзд № 103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та об’їзний шлях, цим рейсом успішно проведено планову цивільну евакуацію з Лозової: перевезено 19 маломобільних пасажирів, а також двох котів і песика. Залізниця продовжує везти всіх.

Сумщина

Для підтримання безперебійного сполучення тимчасово застосовується комбінована логістика — поїзд і автобус.

Зокрема, пасажирів рейсу № 787 Терещенська — Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано пересадку на поїзд № 779 Суми — Київ.

В «Укрзалізниці» просять пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових змін.

«Оперативно повідомляємо про зміни руху пасажирів сповіщеннями в офіційному мобільному застосунку», — наголошують в пресслужбі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.