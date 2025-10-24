iPhone Air може стати випробувальним майданчиком для iPhone Fold 24.10.2025, 00:05 — Фондовий ринок

Останній експеримент Apple з надтонким iPhone може вичерпуватися швидше, ніж очікувалося. За повідомленнями, лише через кілька тижнів після появи в магазинах iPhone Air різко скорочується через зниження світового попиту — рідкісна проблема для найжорсткішого керованого модельного ряду смартфонів у світі.

Згідно з новим звітом Nikkei Asia, Apple наказала постачальникам значно скоротити виробництво iPhone Air, знизивши свою частку виробництва з приблизно 15% від загального обсягу випуску iPhone до менш ніж 10%. Джерела, близькі до справи, припускають, що обсяг виробництва у листопаді може скоротитися до менш ніж однієї десятої від вересневого показника, що є ознакою того, що модель може непомітно зникнути з полиць до кінця року.

Це уповільнення різко контрастує з рештою лінійки iPhone 17, яка продовжує демонструвати високі показники. Незважаючи на пізній дебют у Китаї через затримки зі схваленням eSIM, ранній ентузіазм Air не поширився за кордон. За ціною 999 доларів він лише на 100 доларів дешевший за Pro, але пропонує менший акумулятор — ємність 3149 мАг — що багато користувачів вважають вирішальним фактором у гонці за цілодобову автономність у 2025 році.

Хоча Air легкодоступний у більшості роздрібних продавців, Pro та Pro Max стикаються з тижневими затримками доставляння через високий попит. Аналітики KeyBanc кажуть, що інтерес до надтонких телефонів значною мірою зник, замінений зростаючою цікавістю до складаних пристроїв.

Експерти галузі припускають, що Air завжди був скоріше трампліном, ніж довгостроковою лінійкою продуктів. Оскільки перший складаний iPhone від Apple, як повідомляється, знаходиться на просунутій стадії розробки у 2026 році, компанія, можливо, вже переорієнтовує ресурси на цей наступний великий стрибок. І хто знає — можливо, Apple використовувала Air, щоб перевірити межі надтонкої міцності та ергономіки, які є вирішальними для майбутнього iPhone Fold. Також можливо, що Apple ніколи не очікувала, що Air сам по собі стане великим хітом, а радше тихим експериментом у тому, що буде далі.

