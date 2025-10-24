0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone Air може стати випробувальним майданчиком для iPhone Fold

Фондовий ринок
10
Останній експеримент Apple з надтонким iPhone може вичерпуватися швидше, ніж очікувалося. За повідомленнями, лише через кілька тижнів після появи в магазинах iPhone Air різко скорочується через зниження світового попиту — рідкісна проблема для найжорсткішого керованого модельного ряду смартфонів у світі.
Згідно з новим звітом Nikkei Asia, Apple наказала постачальникам значно скоротити виробництво iPhone Air, знизивши свою частку виробництва з приблизно 15% від загального обсягу випуску iPhone до менш ніж 10%. Джерела, близькі до справи, припускають, що обсяг виробництва у листопаді може скоротитися до менш ніж однієї десятої від вересневого показника, що є ознакою того, що модель може непомітно зникнути з полиць до кінця року.
Це уповільнення різко контрастує з рештою лінійки iPhone 17, яка продовжує демонструвати високі показники. Незважаючи на пізній дебют у Китаї через затримки зі схваленням eSIM, ранній ентузіазм Air не поширився за кордон. За ціною 999 доларів він лише на 100 доларів дешевший за Pro, але пропонує менший акумулятор — ємність 3149 мАг — що багато користувачів вважають вирішальним фактором у гонці за цілодобову автономність у 2025 році.
Хоча Air легкодоступний у більшості роздрібних продавців, Pro та Pro Max стикаються з тижневими затримками доставляння через високий попит. Аналітики KeyBanc кажуть, що інтерес до надтонких телефонів значною мірою зник, замінений зростаючою цікавістю до складаних пристроїв.
Експерти галузі припускають, що Air завжди був скоріше трампліном, ніж довгостроковою лінійкою продуктів. Оскільки перший складаний iPhone від Apple, як повідомляється, знаходиться на просунутій стадії розробки у 2026 році, компанія, можливо, вже переорієнтовує ресурси на цей наступний великий стрибок. І хто знає — можливо, Apple використовувала Air, щоб перевірити межі надтонкої міцності та ергономіки, які є вирішальними для майбутнього iPhone Fold. Також можливо, що Apple ніколи не очікувала, що Air сам по собі стане великим хітом, а радше тихим експериментом у тому, що буде далі.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems